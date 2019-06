Instagram bất ngờ bị "sập" tại nhiều quốc gia trên thế giới

Theo thông tin từ trang Digital Trends đưa tin mạng xã hội hình ảnh Instagram của Facebook hiện đang gặp sự cố về kỹ thuật. Người dùng tại Mỹ, Canada, châu Âu và Nam Mỹ không thể truy cập vào trang này.

Theo đó, nhiều người dùng cho biết họ không thể làm mới nguồn cấp dữ liệu, truy cập tài khoản hoặc tải ảnh và video lên Instagram. Họ cũng không thể cập nhật trạng thái qua tính năng Story.

Báo cáo lỗi ghi nhận được trên trang downdetector.com.

Khi truy cập vào trang web của mạng xã hội này bằng máy tính, người dùng sẽ nhận được thông báo với nội dung "Sorry, something went wrong". Hiện tại, trang mạng này đã hoạt động trở lại ở một số nơi.

"Một số người dùng đã gặp khó khăn trong việc truy cập vào tài khoản của họ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố này", tài khoản chính thức của Instagram đăng tải bài viết trên Twitter.

Tại thời điểm xảy ra lỗi, trang downdetector.com ghi nhận hơn 50.000 báo cáo về vấn đề truy cập Instagram . Trong đó, 82% số người nói rằng họ không thể làm mới nội dung tin tức, 9% phàn nàn rằng họ không thể truy cập trang web Instagram và 7% không thể sử dụng được cả hai. Nhiều người dùng đã kéo qua Twitter để bày tỏ sự thất vọng.

Giữa tháng 4, người dùng tại châu Âu, Malaysia và một phần Mỹ từng gặp phải sự cố tương tự trong việc truy cập các trang mạng xã hội gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.