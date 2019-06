Hyundai Palisade 2020 tại Mỹ rẻ hơn một nửa Đông Nam Á

Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade 2020 mới đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Detroit 2019 diễn ra vào đầu năm nay. Tuy nhiên đến nay xe mới được công bố giá bán Hyundai Palisade hoàn toàn mới khởi điểm từ 31.550 USD (tương đương 733,6 triệu đồng), rẻ bằng nửa so với giá 1,44 tỷ ở Đông Nam Á (Philippines). Bắt đầu với Hyudnai Palisade SE 2020 cơ sở nhất, chiếc SUV cỡ lớn sở hữu kiểu dáng vô cùng năng động với lưới tản nhiệt thiết kế táo báo, hai bên là đèn pha tự động và đèn ban ngày LED. Ngoài ra, xe còn có cửa kính riêng tư và vành hợp kim 18 inch. Khoang cabin 8 chỗ của Hyundai Palisade SE 2020 sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí Display Audio 8 inch có tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa tự động, vô lăng ống lồng, hàng ghế hai gập điện dễ dàng và khoang chứa đồ dưới sàn tiện lợi. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên Palisade SE gồm có hệ thống hỗ trợ giữ lan, cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía sau, hỗ trợ tránh va chạm trước với phát hiện người đi bộ, điều khiển hành trình thông minh với nút Start/Stop và camera phía sau với tính năng hướng dẫn đỗ xe. Tiến lên bản trung cấp với giá từ 33.500 USD (khoảng 779 triệu đồng), Hyundai Palisade SEL được phân biệt nhờ lưới tản nhiệt và các tay nắm cửa mạ crôm satin, ở các tay nắm cửa còn tích hợp đèn chào. Phiên bản này còn có đường ray mái sơn màu bạc và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Nội thất của Palisade SEL tất nhiên sẽ sang trọng hơn so với SE, các tính năng đáng chú ý là vô lăng bọc da, ghế trước có sưởi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng với chức năng ion hóa không khí, ghế cá nhân ở hàng ghế thứ hai, dây đai an toàn chỉnh điện cho ghế tài xế, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Cuối cùng, giá xe Hyundai Palisade 2020 bản Limited cao cấp nhất lên tới 44.700 USD (khoảng 1,039 tỷ đồng), nó tự hào với lưới tản nhiệt khác biệt, cửa sổ trời hiện đại và hệ thống đèn LED xung quanh. Chưa hết, phiên bản này còn có chức năng đá chân mở cốp, cần gạt nước mưa cảm biến, hệ thống treo sau tự cân bằng và la-zăng hợp kim 20 inch. Di chuyển vào bên trong, Hyundai Palisade Limited sở hữu các ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch tích hợp định vị GPS, ghế có sưởi/thông gió, đèn nền nội thất và bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Hơn thế nữa, hàng ghế thứ ba của Palisade Limited còn có tích hợp chỉnh điện tiện lợi, xe cũng được bổ sung màn hình hiển thị trên kính chắn gió, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa và ghế lái chỉnh điện 8 hướng với dây đai chỉnh điện 4 nấc. Tất cả các biến thể của Hyundai Palisade 2020 đều sử dụng động cơ V6 3.8 lít sản sinh công suất 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước theo tiêu chuẩn, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là tùy chọn trị giá 1.700 USD (khoảng 39,5 triệu đồng). Video: Chi tiết hạng sang cỡ lớn Hyundai Palisade 2020.

