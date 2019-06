Hyundai i40 "hàng hiếm" giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe Hyundai i40 Wagon trong bài viết này từng được ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Barcelona 2011 và chính thức bán ra thị trường châu Âu và Hàn Quốc từ tháng 9/2011, sau đó là Úc và New Zealand từ đầu năm 2012 và các thị trường khác sau đó với những phiên bản nâng cấp. Nếu như i10, i20 và i30 lần lượt đại diện cho các phân khúc A – B – C thì mẫu i40 này nằm trong phân khúc xe hạng D, nhưng lại cao cấp hơn đàn anh Sonata. Đây cũng là một mẫu xe hạng D hiếm hoi ở Việt Nam có thiết kế dạng Wagon 5 cửa chứ không phải sedan như truyền thống, mặc dù mẫu xe này cũng có biến thể sedan. Hyundai i40 station wagon có kích thước 4.815mm x 1.815mm x 1.470mm (dài x rộng x cao) cùng chiều dài cơ sở 2.770mm, với thiết kế mui xe kéo dài đến khoang hành lý, thể tích dành cho khu vực này được tăng lên phù hợp với những gia đình thường xuyên di chuyển khoảng cách xa, chở nhiều đồ đạc. So với người em xe Hyundai i30 2013 thì i40 có chiều dài hơn hẳn. Chiếc Hyundai i40 này được sản xuất dành riêng cho thị trường châu Âu và nội địa Hàn Quốc, nó chỉ có cơ hội về Việt Nam trong những 2013 với hình thức xe đã qua sử dụng nhưng ít được người dùng chú ý bởi khá hiếm. Xe được phát triển từ hệ thống gầm bệ của Sonata nhưng được phân phối tại thị trường khác nên đổi tên và có một chút thay đổi ở ngoại hình. Mặt trước của i40 nổi bật với lưới tản nhiệt 2 phần và cụm đèn pha bi-xenon, trong khi đó đèn hậu và đèn xi-nhan đều là dạng LED,. Mâm xe sử dụng kích thước lớn 18 inch mang đến ngoại hình khá ấn tượng. Chính vì thiết kế khác biệt của nó đã giúp chiếc Hyundai i40 tại Việt Nam này trở thành hàng vừa hiếm, vừa độc và lạ so với những người anh em khác. Nhờ sở hữu kích thước lớn của xe hạng D và thiết kế dạng wagon nên i40 có khoang nội thất đi kèm khoang hành lý “khổng lồ”. Nội thất xe thể hiện góc nhìn sang trọng hơn hẳn các “đàn em” mang chữ i còn lại, gồm các trang bị ghế bọc da chỉnh điện có chế độ sưởi ấm, vô-lăng chỉnh 4 hướng có tích hợp nút bấm tiện ích, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời panorama, dàn âm thanh 7 loa với các kết nối USB, AUX, camera lùi, sưởi ghế, sưởi gương… Chiếc Hyundai i40 tại Việt Nam này sử dụng động cơ cao cấp nhất tại châu Âu, phun xăng trực tiếp GDI dung tích 2.0 lít, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Ngoài ra, i40 ở Hàn Quốc còn có phiên bản sử dụng máy dầu 1,7 lít nhưng không được nhập về Việt Nam. Hiện "người anh em" của Hyundai i40 là Sonata đã chính thức bị khai tử tại Việt Nam. Trước đây, xe được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng từ Hàn Quốc. Chiếc i40 trong bài viết này nhiều khả năng được nhập lẻ về nước, bởi mẫu xe này không dành cho thị trường Việt Nam. Với thiết kế khác lạ, lẽ dĩ nhiên chiếc xe này dường như không có đối thủ ở Việt Nam. Giá xe Hyundai i40 Wagon tại thị trường châu Âu khi ra mắt khởi điểm khoảng 16.600 Bảng Anh (tương đương 627 triệu đồng). Giá bán ở thời điểm về Việt Nam không hề rẻ lên tới hơn 1,7 tỷ đồng. Video: Đánh giá Hyundai i40 Wagon tại thị trường châu Âu.

