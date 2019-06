Honda đào tạo lái xe an toàn cho 7,6 triệu người Việt

Nỗ lực hết mình vì một xã hội giao thông an toàn

Trong năm tài chính 2019, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng với Bộ GD&ĐT, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (UB ATGT QG), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công An triển khai tổ chức các chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho gần 719.000 học sinh tiểu học của 19 tỉnh/thành; chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 2,5 triệu học sinh THPT của 63 tỉnh. Đặc biệt trong năm tài chính 2019 chương trình đã mở rộng tới hơn 2,2 triệu học sinh trung học cơ sở của 20 tỉnh thành trên cả nước.

HVN đã phối hợp cùng các HEAD và các đại lý Honda ô tô trên toàn quốc triển khai các chương trình đào tạo kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT cho gần 2,3 triệu khách hàng và người dân địa phương, tăng 104% so với năm trước.

Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng trong thời gian này, HVN đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức các hội thi cho Đoàn viên, thanh niên và sinh viên, tiêu biểu là chuỗi chương trình mang tên “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đây là chiến dịch được triển khai rộng khắp các tỉnh thành cả nước trong nhiều năm qua nhằm tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa thông điệp an toàn trong cộng đồng. Kết quả, 271.262 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên các cơ sở và các trường ĐH, CĐ trên cả nước đã được tham gia các chương trình đào tạo, tăng 48% so với năm tài chính 2018.

HVN cũng triển khai phối hợp cùng Cục CSGT và Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo kỹ năng Lái xe Mô tô và Ôtô an toàn cho các giảng viên và cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông từ năm 2008. Trong năm tài chính 2019, gần 350 cán bộ chiến sĩ đã được đào tạo. Các hoạt động phối hợp vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong năm tài chính 2020.

10 gương mặt xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2018

Cùng với các hoạt động trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân cũng như hưởng ứng quy định của Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, trong 3 năm qua, HVN tiếp tục triển khai rầm rộ chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho HSSV và người dân cả nước mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Số mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao trong năm tài chính 2019 là 20.000 mũ, và con số này cũng sẽ tiếp tục được trao tặng trong năm tài chính 2020

trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên cả nước với tên gọi “Giữ trọn Ước mơ”. Đây là chương trình trao tặng mũ bảo hiểm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với mục tiêu quan trọng là đồng hành cùng Chính phủ trong việc góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tại nước ta lên mức 80% vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông.

Kết thúc năm 2019, kết quả ghi nhận tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đạt mức 52%, tăng khoảng 17% so với năm 2018.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục

Trong số các hoạt động đóng góp cho xã hội, hỗ trợ giáo dục là một trong những hoạt động được Công ty Honda Việt Nam chú trọng, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

‘Ý tưởng Trẻ thơ’ luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Trong năm 2019, đã có gần 528.000 ý tưởng tham dự, nâng tổng số ý tưởng nhận được qua 11 năm tổ chức lên con số hơn 3,2 triệu ý tưởng.

Các em học sinh cùng học về ATGT giao thông.

‘Giải thưởng Honda Y-E-S’ thường niên dành cho sinh viên các trường Đại học khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng đầu Việt Nam qua 13 năm tổ chức, Giải thưởng Honda Y-E-S tại Việt Nam nhận hơn 1.400 hồ sơ ứng tuyển, 130 gương mặt xuất sắc giành Giải thưởng, và 40 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus (Giai đoạn 2 của Giải thưởng Honda Y-E-S) để theo học thạc sỹ/ tiến sỹ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Sang năm 2020, Giải thưởng đã được khởi động từ tháng 5/2019 và sẽ mang đến cho các bạn sinh viên đạt giải những cơ hội học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản, góp phần phát triển sự nghiệp không chỉ của các bạn sinh viên mà còn đóng góp cho sự phát triển nền khoa học công nghệ Việt Nam.

Năm 2019 trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tài trợ trang thiết bị thư viện cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất là 2,5 tỷ đồng. Từ 2012 tới nay, tổng số tiền hỗ trợ từ HVN đã lên đến 17 tỷ với tổng số gần 8.000 suất học bổng và 72 thư viện được nhận trang thiết bị tài trợ.

Từ 2019, HVN cũng bắt đầu triển khai Chương trình Bảo vệ môi trường của tập đoàn đến năm 2030 theo quan điểm “Ba không”: KHÔNG phát thải CO2; KHÔNG có rủi ro năng lượng; KHÔNG có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải.