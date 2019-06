Honda Air Blade cũ rao bán cả trăm triệu ở Việt Nam

Thị trường xe máy ở Việt Nam luôn sôi động với các mẫu xe mang biển sảnh, biển tứ, ngũ quý dù đó là dòng xe bình dân hay cao cấp nhưng giá bán ra cũng hết sức “gây sốc”. Tuy nhiên với những chiếc xe ga Honda Air Blade cũ trong bài viết này thì mức giá của nó sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên vì quá cao so với thực tế. Đầu tiên là chiếc xe Honda Air Blade Fi đời 2011 biển "ngũ quý 1" được chủ xe Hà Nội rao bán với giá khủng lên đến 115 triệu đồng, dù lăn bánh đã 10 năm khiến nhiều người bất ngờ. Theo chủ nhân của chiếc xe ga tầm trung này, chiếc xe Air Blade của anh thuộc đời đầu nhưng được mang biển "ngũ quý 1" khá hiếm nên có giá cao. Tuy nhiên, so với chiếc Honda Air Blade 2015 trong bức ảnh này xuất hiện tại TP HCM thì lại hoàn toàn khác bởi mức giá cao gấp đôi. Cụ thể chiếc xe ga Honda Air Blade biển ngũ quý 6 này được một người chuyên sưu tầm xe máy độc, rao bán trên mạng xã hội tới hơn 200 triệu đồng. Theo chủ nhân của chiếc xe máy tay ga tầm trung nhà Honda này cho hay; sở dĩ chiếc xe có mức giá cao bởi nó còn nguyên bản tới 99% và gần như mới, các chi tiết nguyên bản, số km đi trên đường không nhiều... và đặc biệt là biển số "ngũ quý 6 - theo phong thuỷ mang ý nghĩa phát lộc". Về tổng thể, chiếc xe ga Honda Air Blade này còn gần như nguyên bản, thậm chí là mới như "đập thùng". Tuy nhiên nó không khác gì so với những chiếc xe máy tay ga Honda Air Blade 125i hiện đang xuất hiện tại thị trường xe máy Việt Nam, ngoại trừ biển kiểm soát "ngũ quý 6". Được biết, đây là mẫu xe tay ga Honda Air Blade 125i phiên bản nâng cấp ra mắt lần đầu vào năm 2015. Chiếc xe này là phiên bản sản xuất 2017 và chỉ mới được lăn bánh khoảng 480 km (xem trên công tơ mét). Bảng đồng hồ ngoài đồng hồ cơ còn có màn hình LCD báo giờ, mức xăng và đo quãng đường, đèn báo nhiệt độ máy và thay dầu...

Thế hệ Air Blade thứ 4 hoàn toàn mới vừa được Honda ra mắt vào cuối tháng 11/2015 và sở hữu thiết kế ho đến hiện nay chưa đổi, xe mang kiểu dáng hiện đại hơn nhiều so với phiên bản cũ. Đặc biệt, phom mới cũng khiến chiều rộng xe giảm đáng kể, từ 423 mm xuống còn 360 mm. Đầu xe được thiết kế sắc nhọn, hướng về phía trước cùng cặp đèn pha kép mới sắc sảo, hiện đại với 2 dải LED định vị. Phần yếm hoàn toàn khác biệt, với các khe và đường cắt xẻ gãy gọn, ấn tượng. Nằm bên dưới yên xe là một hộp đựng đồ có dung tích lớn và đèn soi, với khả năng chứa được 1 mũ bảo hiểm cả đầu hoặc 2 mũ nửa đầu. Cả 2 bánh xe Honda Air Blade 2015 đều không có sự thay đổi so với thế hệ trước, với mâm 3 cánh kép 14 inch và lốp không săm. Nhờ có kết cấu khung với cao su giảm chấn kẹp vào ống khung nối với giá đỡ động cơ, Air Blade mới cũng êm ái và đỡ rung hơn thế hệ cũ, dù vẫn sử dụng chung hệ thống phuộc. Mẫu xe ga Air Blade mới vẫn sử dựng khối động cơ eSP 125cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI với các công nghệ như bộ đề ACG hay hệ thống Idling Stop. Nhờ có một số cải tiến mới, động cơ này có mức tiêu thụ ít hơn 4% so với trước. Với thiết kế mới hiện đại, sắc sảo và năng động hơn, Air Blade mới đã được khá nhiều người dùng trẻ với độ tuổi từ 20 tới dưới 30 đánh giá cao. Tuy nhiên, nhóm khách hàng trung niên lại nhận xét rằng chiếc xe hơi trẻ. Tại thị trường Việt Nam, giá xe ga Honda Air Blade thế hệ mới được bán ra với 3 phiên bản; Thể thao, Cao cấp và Sơn từ tính cao cấp với mức lần lượt là 37,9 - 39,9 và 40,9 triệu đồng. Như vậy hai chiếc xe mang biển "ngũ quý 1 và 6" trong bài viết này có giá cao hơn rất nhiều so với một chiếc xe mới cứng "đập hộp". Video: Đánh giá xe Honda Air Blade 125 mới tại Việt Nam.

