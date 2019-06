Ferrari 488 GTB đẹp lung linh trước giờ dự Car Passion 2019

Đến hôm nay 13/6/2019, các siêu xe tham dự vào hành trình Car Passion 2019 sẽ tập trung đông đủ tại khách sạn JW Marriott. Chính vì thế, không ít thành viên tham dự vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam đã tranh thủ làm đẹp cho chiếc xe của mình. Đáng chú ý có một chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB đỏ rực đã được làm đẹp như mới. Đây là chiếc Ferrari 488 GTB thứ 2 góp mặt vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam, Car Passion 2019. Chiếc đầu tiên là một siêu phẩm độ Ferrari 488 GTB Liberty Walk. Nó mới được chủ nhân cho đi làm đẹp ngoại thất và lên đề can của hành trình Car Passion 2019. Ngoài đề can của hành trình siêu xe Car Passion 2019 đối lập màu sơn đỏ, chiếc Ferrari 488 GTB được dán thêm sọc đen cỡ lớn ở nắp capô cùng bản đồ Việt Nam màu trắng nổi bật. Ở giữa cản va trước có thêm dải màu nằm dọc gồm xanh lá cây, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ nước Ý. So với khoảng 4 chiếc Ferrari 488 GTB khác đang có mặt tại Việt Nam mang màu sơn đỏ, "ngựa chiến Ferrari" tham dự vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam có sự khác biệt ở ngoại hình rất dễ nhận ra, đó chính là bên hông xe có tích hợp thêm đèn xi nhan do là bản nhập Mỹ. Màu đỏ cũng được chọn làm "nội y" chính bên trong khoang lái siêu xe Ferrari 488 GTB này. Màu đỏ cũng được chọn làm "nội y" chính bên trong khoang lái siêu xe Ferrari 488 GTB này. Một cụm điều khiển ở giữa hai ghế, các lỗ thông hơi hệ thống điều hòa ở cạnh cửa và giữa bảng điều khiển, nhằm tối ưu hóa cho người sử dụng. Siêu xe Ferrari 488 GTB sở hữu hệ truyền động tương tự như các siêu xe về nước trước đó. Xe được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Khối động cơ V8 tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ, nhờ đó, "siêu ngựa" Ferrari 488 GTB chỉ mất thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Tại thị trường Mỹ, giá siêu xe Ferrari 488 GTB khoảng 242.000 USD, tương đương với giá 458 thời mới được giới thiệu. Mức giá của mẫu siêu xe này tại một số đơn vị nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam khi mới đưa về vào năm 2016 khoảng 15 tỷ đồng (sau khi chịu các khoản thuế và phí). Video: Ca sỹ Tuấn Hưng chia sẻ về siêu xe Ferrari 488 GTB.

Đến hôm nay 13/6/2019, các siêu xe tham dự vào hành trình Car Passion 2019 sẽ tập trung đông đủ tại khách sạn JW Marriott. Chính vì thế, không ít thành viên tham dự vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam đã tranh thủ làm đẹp cho chiếc xe của mình. Đáng chú ý có một chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB đỏ rực đã được làm đẹp như mới. Đây là chiếc Ferrari 488 GTB thứ 2 góp mặt vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam, Car Passion 2019. Chiếc đầu tiên là một siêu phẩm độ Ferrari 488 GTB Liberty Walk. Nó mới được chủ nhân cho đi làm đẹp ngoại thất và lên đề can của hành trình Car Passion 2019. Ngoài đề can của hành trình siêu xe Car Passion 2019 đối lập màu sơn đỏ, chiếc Ferrari 488 GTB được dán thêm sọc đen cỡ lớn ở nắp capô cùng bản đồ Việt Nam màu trắng nổi bật. Ở giữa cản va trước có thêm dải màu nằm dọc gồm xanh lá cây, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ nước Ý. So với khoảng 4 chiếc Ferrari 488 GTB khác đang có mặt tại Việt Nam mang màu sơn đỏ, "ngựa chiến Ferrari" tham dự vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam có sự khác biệt ở ngoại hình rất dễ nhận ra, đó chính là bên hông xe có tích hợp thêm đèn xi nhan do là bản nhập Mỹ. Màu đỏ cũng được chọn làm "nội y" chính bên trong khoang lái siêu xe Ferrari 488 GTB này. Màu đỏ cũng được chọn làm "nội y" chính bên trong khoang lái siêu xe Ferrari 488 GTB này. Một cụm điều khiển ở giữa hai ghế, các lỗ thông hơi hệ thống điều hòa ở cạnh cửa và giữa bảng điều khiển, nhằm tối ưu hóa cho người sử dụng. Siêu xe Ferrari 488 GTB sở hữu hệ truyền động tương tự như các siêu xe về nước trước đó. Xe được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Khối động cơ V8 tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ, nhờ đó, "siêu ngựa" Ferrari 488 GTB chỉ mất thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Tại thị trường Mỹ, giá siêu xe Ferrari 488 GTB khoảng 242.000 USD, tương đương với giá 458 thời mới được giới thiệu. Mức giá của mẫu siêu xe này tại một số đơn vị nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam khi mới đưa về vào năm 2016 khoảng 15 tỷ đồng (sau khi chịu các khoản thuế và phí). Video: Ca sỹ Tuấn Hưng chia sẻ về siêu xe Ferrari 488 GTB.