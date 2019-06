Facebook sẽ xoá tài khoản người dùng mua like tại Việt Nam

Tăng like, comment, follow là một hình thức khá phổ biến hiện nay trên mạng xã hội Facebook, Instagram,… Có rất nhiều trang web cung cấp dịch vụ này “miễn phí” hoặc ra một mức giá nhất định. Tuy nhiên việc này là hoàn toàn sai lầm và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và hệ luỵ.

“Những dịch vụ mua bán tương tác hay hỗ trợ mở khóa tài khoản đều là hành vi phạm với 'Tiêu chuẩn cộng đồng', và bị cấm trên Facebook cũng như Instagram. Chúng tôi sẽ thực hiện những động thái quyết liệt trong việc bài trừ các loại hình lừa đảo trên nền tảng để bảo vệ người dùng, tạo môi trường mạng xã hội lành mạnh”, ông Simon Harari, Giám đốc phụ trách mảng Chính sách nội dung Facebook khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết.

Hành vi mua bán lượt like, tương tác,... đều vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook và có thể bị mạng xã hội này khóa tài khoản.

Đại diện Facebook cho hay, người dùng nên chủ động trang bị kiến thức an toàn bảo mật khi sử dụng mạng xã hội . Việc cung cấp thông tin như cookie/token cho bên thứ ba để đổi lấy tương tác ảo đồng nghĩa họ đã tiết lộ mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình, khiến họ có thể bị lấy cắp, mất quyền kiểm soát tài khoản…

Khi được cấp quyền sử dụng, kẻ xấu có thể kiểm soát tài khoản của người dùng để phát tán tin giả, tin rác, nội dung độc hại… Người dùng nên chú ý những dấu hiệu cho thấy tài khoản đã bị mất quyền kiểm soát như gửi tin nhắn spam hoặc nội dung không mong muốn, có vị trí lạ trong lịch sử đăng nhập, tin nhắn hoặc bài đăng lạ trong Nhật ký hoạt động…

Hoạt động lọc, xóa các các tài khoản hay trang ảo cũng được Facebook thực hiện thường xuyên và liên tục.

Một khi tài khoản bị chiếm đoạt, người thân và bạn bè cũng có thể trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo nếu nếu bấm vào các đường link xấu được gửi đi từ tài khoản của người dùng.

Hoạt động lọc, xóa các các tài khoản hay trang ảo cũng được Facebook thực hiện thường xuyên và liên tục. Do đó, việc sử dụng các dịch vụ tăng tương tác của bên thứ ba còn gây thiệt hại về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp tìm đến các dịch vụ mua bán tương tác. Chưa kể, quyết định dùng tiền để mua danh tiếng “ảo” bằng like, share trên Facebook có nghĩa là phá vỡ niềm tin “thật” từ những người dùng MXH chân chính. Một khi niềm tin không còn thì những con số like và share kia cũng chẳng còn ý nghĩa.