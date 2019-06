“Đập thùng” Ducati Hypermotard 460 triệu tại VN

Như Kiến Thức đã đưa tin, vào hồi tháng 2/2019 - Ducati Việt Nam đưa ra một thông tin về mẫu xe đình đám Ducati Hypermotard 950 2019 về thị trường môtô Việt, đã khiến cho người hâm mộ phải háo hức. Mới đây, loạt xe môtô đa dụng thương hiệu Ý hoàn toàn mới này đã chính thức cập bến đại lý chính hãng Ducati tại TP HCM. So với "đàn anh" Hypermotard 939 đang bán ra tại Việt Nam mà chính mình thay thế, thiết kế ngoại hình của Hypermotard 950 có sự thay đổi khá rõ rệt với việc loại bỏ phần vỏ ốp đuôi để lộ ra khung sườn mắt cáo khỏe khoắn, dàn đầu được thiết kế lại nhọn hơn và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, trên Ducati Hypermotard 950 mới này, nó còn được sở hữu cặp pô đôi đút gầm cực kỳ khỏe khoắn và gọn gàng. Yên xe của phiên bản mới cũng được làm bằng phẳng như những chiếc xe cào cào cho khả năng điều khiển trọng tâm dễ dàng hơn với người lái. Không chỉ là một chiếc xe với kiểu dáng Motard đầy uy lực, hãng xe máy Ducati còn trang bị cho Hypermotard 950 một "rổ" công nghệ hiện đại như: Hệ thống ABS Bosch ECO hỗ trợ vào cua; Ducati Traction Control (DTC) EVO; Ducati Safety Pack (DSP); Ducati Wheelie Control (DWC) EVO; Ducati Quick Shift (DQS) EVO. Ngoài ra, trên phiên bản Ducati Hypermotard 950 SP mới, chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống Quick Shift hiện đại hơn với khả năng hỗ trợ sang số 2 chiều chứ không phải 1 chiều lên số như phiên bản thường. Với chiều cao yên 870 mm, yên xe trên Hypermotard 950 sẽ rất hợp lý để sử dụng cũng như để thuần hóa chiếc xe. Thế nhưng, với phiên bản SP sử dụng hệ thống phuộc của Ohlins sẽ cao hơn 20mm so với phiên bản thường. Hypermotard 950 sở hữu cặp lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP với số đo bánh trước và sau lần lượt là 120/70ZR7 và 180/55ZR17. Cặp lốp nguyên bản này sẽ giúp các biker không phải băn khoăn lựa chọn lốp khi mới "tậu" bởi đây là một trong những cặp lốp thể hiện khá tốt trên đường nhựa được tin dùng. Ducati Hypermotard 950 2019 được trang bị bộ ECU thông minh với 3 chế độ lái gồm Sport: Chế độ lái với công suất mạnh mẽ nhất 114 mã lực; Touring: Sức mạnh của động cơ được điều tiết lại qua hệ thống điện tử; Urban: Chế độ sử dụng hằng ngày trong thành phố với sức mạnh vừa phải và tiết kiệm nhiên liệu nhất. Nâng cấp đáng chú ý nhất ở Hypermotard 950 là động cơ Testastretta 11 độ dung tích 937cc giống người tiền nhiệm, nhưng tỷ số nén tăng từ 12,6:1 thành 13,3:1, kết hợp cùng hệ thống xả mới và tăng họng ga với đường kính 53 mm giúp công suất tối đa của Hypermotard 950 tăng lên 114 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 96 Nm tại 7.250 vòng/phút, cùng với đó là hộp số 6 cấp độ. Trọng lượng động cơ của Ducati Hypermotard 950 2019 cũng giảm 1,5 kg so với thế hệ trước đây. Ngoài ra còn bộ ly hợp ướt nay có thêm hệ thống điều khiển dạng thủy lực mới (côn dầu), giúp việc sang số trở nên nhẹ nhàng hơn khi sử dụng ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ducati Việt Nam dự tính sẽ được giới thiệu với 2 phiên bản chính gồm: Hypermotard 950 và Hypermotard 950 SP. Mẫu xe này được nhập khẩu từ phía nhà máy Ducati tại Thái Lan. Mức giá Ducati Hypermotard 950 chính hãng theo tìm hiểu sẽ bán ra khoảng 460 triệu đồng. Video: Xem chi tiết Ducati Hypermotard 2019 mới.

