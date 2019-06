Đại gia đặt hàng MV Agusta mạ vàng siêu độc đáo

Mới đây, thương hiệuu môtô Ý - MV Agusta vừa đăng tải hình ảnh mẫu Dragster 800 RC rất đặc biệt mang tên Shining Gold với nhiều chi tiết trên xe được mạ vàng. Được biết, một khách hàng đặc biệt của MV Agusta đã liên hệ với hãng để tạo nên chiếc MV Agusta Dragster 800 RC độc nhất vô nhị theo yêu cầu của người này. Cụ thể, chiếc MV Agusta Dragster 800 RC này sẽ có nhiều chi tiết được mạ vàng, cùng với đó là ứng dụng vật liệu Ergal - hợp kim nhôm siêu nhẹ - và sợi carbon để đảm bảo cho xe ở mức trọng lượng thấp nhất. Ngoài các điểm đặc biệt về ngoại hình, chiếc MV Agusta Dragster 800 RC Shining Gold còn được trang bị hệ thống ống xả SC Project Reparto Corse, logo thể hiện phiên bản siêu giới hạn 001/001 ở tay lái, bình xăng xe và chảng ba. Đi kèm với xe sẽ là vải trùm xe đặc biệt có thêu chữ "1-Off" mang nghĩa độc nhất, yên của xe cũng được bọc da và thêu đặc biệt không giống bất cứ một chiếc MV Agusta Dragster 800 RC nào đang lăn bánh trên đường. Ngoài ra, nười chủ may mắn duy nhất của Dragster 800 RC Shining Gold này cũng sẽ được tặng kèm một mũ bảo hiểm vàng-carbon "ton-sur-ton" và pô SC Project Reparto Corse. Phần còn lại của mẫu Shining Gold này không có sự thay đổi so với những chiếc Dragster 800 RC "thường" khác. MV Agusta Dragster 800 RC đã được nâng cấp khá triệt để về các công nghệ điện tử. Đầu tiên, MV Agusta đã chạy lại ECU của chiếc xe với một map được thiết kế riêng. Trong khi đó, hệ thống chuyển số nhanh EAS 2.0 đã được nâng cấp để giảm thời gian chuyển số, đồng thời hệ thống điều khiển lực kéo 8 cấp cũng đã được chỉnh lại để tối ưu việc đưa sức mạnh động cơ tới bánh sau. Khối động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng DOHC dung tích 798cc của MV Agusta Dragster 800 RC 2018 đã có hàng loạt các thay đổi nhỏ như bộ lọc khí thải 83 x 90mm, trang bị thêm van pô, mô-tơ đề cùng trục cân bằng thiết kế lại, các bánh răng mới hoạt động mượt mà hơn cùng bưởng máy chống va đập tốt hơn. Tuy nhiên, công suất động cơ vẫn được giữ ở mức 140 mã lực như Dragster 800 RC đời trước. Cặp mâm hình đinh ba được thừa hưởng từ chiếc superbike MV Agusta F4 RC, kết hợp với lốp Pirelli Diablo Rosso. Hệ thống phuộc trước của xe vẫn do Marzocchi cung cấp, trong khi phanh trước là loại Brembo P4/32. Mức giá của MV Agusta Dragster 800 RC Shining Gold được giữ bí mật như danh tính chủ nhân của chiếc xe, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không rẻ. Video: Chi tiết MV Agusta Dragster 800 RC mới.

