Cường Đô la cầm lái siêu xe gì ở Car Passion 2019?

Trước khi hành trình siêu xe Car Passion 2019 diễn ra, đại gia siêu xe Cường Đô la đã nhanh chóng tậu siêu xe McLaren 720S thứ 5 tại thị trường Việt Nam khiến không ít người tin rằng doanh nhân 8X mua siêu phẩm này để chuẩn bị tham dự hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên không hẳn như vậy. Vào trưa ngày 13/6/2019, khi chỉ cách một ngày nữa hành trình siêu xe Car Passion 2019 sẽ bắt đầu diễn ra, Cường Đô la đã tiết lộ siêu phẩm sẽ tham dự hành trình Car Passion 2019 khiến không ít người bất ngờ - đó chính là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus. Tuy nhiên ngoại thất xe đã được những người thợ nước ngoài bay sang Việt Nam làm mới. Được biết, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus này là một chiếc xe khá có ý nghĩa với Cường Đô la, anh đã mua siêu xe này vào khoảng tháng 11/2017 để tặng cho vợ của mình Đàm Thu Trang (Ảnh: Audi R8 khi chưa được làm mới lại, trước đây nó được phối màu xanh trắng). Đặc biệt, siêu xe Audi R8 V10 PLus này cũng từng được sử dụng trong lễ ăn hỏi của Cường Đô la và Đàm Thu Trang Lạng Sơn vào cuối năm ngoái. Hiện tại, Việt Nam đã nhập về khoảng 6 chiếc Audi R8 V10 Plus. Chiếc của Cường Đô la là một trong hai chiếc sở hữu ngoại thất màu đen nguyên bản. Siêu xe này sở hữu khung làm bằng nhôm 100% giúp giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và nhẹ. So với những siêu xe dùng khung sợi carbon, R8 rẻ hơn rất nhiều. Audi R8 V10 PLus được thay hệ khung gầm mới, nội thất mới và ngoại thất góc cạnh hơn, tản nhiệt hình lục giác. Nền tảng được dùng chung với Lamborghini Huracan. Khung gầm vẫn giữ kiểu monocoque nhôm (kiểu kết cấu thân xe và khung xe gắn liền thành khối với nhau). Sợi carbon được gia cố ở những điểm quan trọng để tăng độ cứng. Xe sử dụng vành nhôm đúc đa chấu, đường kính 19 inch cả trước và sau. Bên trong xe, nội thất vẫn giữ phong cách truyền thống của Audi với da thật và những đường chỉ khâu tay. Sợi carbon bao phủ bệ trung tâm, xung quanh khe gió điều hòa... lẫy chuyển số đặt ngay sau vô lăng giúp giảm thời gian sang số ở chế độ thể thao. Siêu xe Audi R8 V10 Plus của Cường Đô la sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh giúp nó chỉ mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Để mang đến những tiếng thở ấn tượng hơn cho siêu xe Audi R8 V10 Plus của mình, Cường Đô la đã thay toàn bộ hệ thống ống xả nguyên bản theo xe bằng ống xả độ của Capristo. Khi mới về Việt Nam, giá xe Audi R8 V10 Plus được đại lý tư nhân cháo bán khoảng 11,5 tỷ đồng. Tuy nhiên do về trước thời điểm thay đổi thuế TTĐB 1/7/2016 nên nếu bán lại, những chiếc R8 ngày nay sẽ có giá đắt hơn. Video: Siêu xe Audi R8 V10 Plus của Cường Đô la.

