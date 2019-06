Crossover 5 chỗ Mitsubishi Eclipse Cross mới từ 658 triệu đồng

Mẫu xe Mitsubishi Eclipse Cross mới thuộc dòng crossover cỡ C đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2017 như đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Nissan X-Trail. Mới đây, hãng Mitsubishi đã tung ra phiên bản 2019 của dòng xe 5 chỗ này tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Eclipse Cross thế hệ mới sở hữu thiết kế trẻ trung theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, năng động. Kiểu dáng lai coupecủa xe mang nhiều nét tương đồng với mẫu xe đang bán chạy hiện nay là C-HR của “đồng hương” Toyota. Phần đầu Mitsubishi Eclipse Cross 2019 mới thiết kế khá hầm hố với phần mái được làm vuốt cong ra phía sau. Lưới tản nhiệt có dạng miệng cười nối liền 2 cụm đèn pha sắc sảo tích hợp dải LED định vị. Bên cạnh đó đầu xe còn được tạo điểm nhấn với những đường viền kim loại mạ chrome tạo sự khỏe khoắn và đầm chắc. Nhìn từ bên sườn, Eclipse Cross sở hữu những đường gân dập nổi chạy từ cột A và hòa nhập vào vòm bánh sau. Đuôi xe cũng đậm chất thể thao với cụm đèn hậu thiết kế độc đáo vuốt dọc theo kính với dải LED ấn tượng. Cản sau cũng khá nổi bật với thanh kim loại được mạ sáng bóng, ,âm xe được thiết kế dạng mâm đúc với hai tông màu khá ấn tượng,... Bên trong nội thất, bảng táp-lô của Eclipse Cross thiết kế chia tầng rõ rệt. Những đường viền ốp chạy ngang bảng táp-lô, cắt dọc từ bệ trung tâm màu kim loại đem tới cho xe cảm giác hiện đại, năng động hơn. Vô-lăng trên mẫu xe này thiết kế 3 chấu, bọc da được lấy cảm hứng từ Outlander. Hệ thống thông tin giải trí của Mitsubishi Eclipse Cross 2019 được trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn điều khiển qua bàn rê cảm ứng, tương thích Apple Carplay và Android Auto. Những trang bị hỗ trợ người lái khác như hệ thống cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe... cũng được trang bị. Điểm nhấn của Mitsubishi Eclipse Cross 2019 ở thị trường Nhật Bản chính là khối động cơ diesel DI-D 4 xi-lanh, dung tích 2,2 lít mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 143 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 380 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Theo hãng Mitsubishi, động cơ diesel của Eclipse Cross 2019 tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 14,2 km/lít (tương đương 7 lít/100 km) theo tiêu chuẩn WLTC mới. Ngoài ra, hãng Mitsubishi cũng gọi đây là động cơ diesel sạch vì có hệ thống nước Urea Selective Catalytic Reduction (SCR) giúp giảm lượng khí CO2 phát thải xuống 182g/km. Bên cạnh động cơ diesel, Mitsubishi Eclipse Cross 2019 tại thị trường Nhật Bản còn có máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1,5 lít như trước đây. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 2.000 - 3.500 vòng/phút. Động cơ đồng hành cùng hộp số biến thiên vô cấp INVECS-III với hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu. Tương tự phiên bản máy xăng, Mitsubishi Eclipse Cross 2019 máy dầu mới tại Nhật cũng có 4 bản trang bị là M, G, G Plus Package và Black Edition. Có mặt trên thị trường Nhật Bản từ ngày 13/6 vừa qua, giá xe Mitsubishi Eclipse Cross 2019 máy dầu dao động từ 3.061.800 - 3.424.680 Yên (khoảng 658 - 736 triệu đồng). Video: Chi tiết crossover 5 chỗ Mitsubishi Eclipse Cross mới.

