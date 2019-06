Counter-Strike - tượng đài bất diệt của 8X, 9X Việt Nam

Ngày 18/6, Game Counter-Strike (CS) chính thức kỷ niệm 20 năm ra đời. Dù không phải là game thủ, có lẽ bạn ít nhiều cũng đã từng nghe qua về tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất này. Ảnh: Guide. "Hai mươi năm trước, một bản mod Half-Life bé nhỏ đã thay đổi thế giới game. Sau nhiều năm không ngừng thay đổi và phát triển, Counter-Strike chưa bao giờ đánh mất những giá trị cốt lõi của mình: Dễ chơi nhưng mất cả đời để trở thành cao thủ. Ngoài ra, nó còn được hỗ trợ bởi cộng đồng người chơi rộng lớn khắp toàn cầu", trang chủ trò chơi viết. Ảnh: Counter-Strike. CS ban đầu được tung ra dưới cái tên "Half Life: Counter-Strike" do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện. Phiên bản đầu tiên thậm chí chỉ được gọi là 3rd-party Half-Life Modification, song nhanh chóng tách biệt hẳn với Half Life và trở thành loạt trò chơi riêng. Tuy nhiên nó vẫn sử dụng cách chơi của Half-Life. Ảnh: Steemit. Theo thời gian, CS được nâng cấp qua các phiên bản Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source, Counter-Strike: Anthology, Counter-Strike: Global Ofensive và Counter-Strike Online. Bản mới nhất Counter-Strike: Global Offensivera mắt vào ngày 21/8/2012. Ảnh: CS. CS lấy bối cảnh hai đội khủng bố (Terrorist) và chống khủng bố (Counter-Terrorist) đối đầu nhau. Có nhiều kiểu chơi trong CS, nhưng phổ biến nhất là đặt bom và giải cứu con tin. Ảnh: Twitter. Theo các trang game uy tín như Nors3, SteamCharts hay SteamDB, tháng 12/2018 đón nhận lượng người chơi CS:GO tăng gấp 2-3 lần so với tháng 11 cùng năm. Cụ thể, lượng người chơi thường xuyên vào khoảng 850.000, số game thủ mới cũng tăng lên khoảng 20 triệu. Ảnh: Pinacle. Nhờ lối chơi hấp dẫn, dễ theo dõi, mang tính Esport cao cùng với quy mô tiền thưởng lớn, những giải đấu CS vẫn thu hút hàng nghìn người xem mỗi lần tổ chức. Những cái tên như SK, Fnatic bao lần khiến khán giả trên khắp thế giới reo hò vì thao tác tay điêu luyện, tốc độ lia nhắm cực kỳ chính xác. Ảnh: Hiveminer. Dù đã trải qua 20 năm ra mắt, cộng đồng thi đấu của CS vẫn rất dồi dào, giúp tựa game giữ được nền tảng chuyên nghiệp. Ảnh: Hiveminer. Tại Việt Nam, từng có khoảng thời gian các tiệm dịch vụ Internet đầy ắp những người chơi CS. Từ trẻ em sau giờ học đến công nhân viên chức tan ca, họ kết nối thông qua mạng LAN nội bộ, mỗi phe sẽ ngồi theo hàng đối lập để không "địa" màn hình nhau. Ảnh: Youtube. Dù CS:GO ra đời và làm mưa làm gió, trong ký ức nhiều game thủ, CS 1.6 vẫn là phiên bản gợi nhớ nhiều cảm xúc. Việc giết gà trong bản đồ cs_italy đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người chơi. Ảnh: Memecenter. Mặc cho những cái tên cùng thời như Quake, Starcraft giờ đã đi vào dĩ vãng, CS vẫn còn đó, sừng sững như một tượng đài bất khuất trong làng Esport. Trên các trang mạng xã hội, người chơi khắp thế giới lên tiếng chúc mừng tựa game yêu thích của mình. "Trò chơi vẫn giữ được công thức ban đầu đến tận ngày nay. Tuy nhiên nó cũng khiến tôi nhận ra mình đã già", một người dùng Reddit bình luận. Ảnh: Gifphy.

