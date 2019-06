Con gái Minh Nhựa đọ dáng siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh một cô gái trẻ tạo dáng ngồi trên nóc và phía đuôi siêu xe Pagani Huayra độc nhất vô nhị tại Việt Nam của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là đại gia siêu xe Minh Nhựa đã khiến không ít cư dân mạng sốc và để lại những bình luận khá gay gắt. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ được sáng tỏ khi doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh chia sẻ về cô gái này chính là con của anh khiến cư dân mạng bị "hố hàng". Trên trang Instagram của mình, cô gái gần như không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào liên quan đến người bố nổi tiếng sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ và đồng hồ hàng hiệu. Sự nhầm lẫn này đi quá giới hạn khi một cư dân mạng gọi cô gái này là người ở của Minh Nhựa. Để giải thích sự hiểu nhầm này, con gái lớn của Minh Nhựa chia sẻ bức ảnh người bố của mình ôm từ phía sau và có dính dáng đến cả chiếc Lamborghini Urus. Quả thật, lần này cư dân mạng đã bị "hố nặng". Những bức ảnh của con gái Minh Nhựa chia sẻ chụp cùng siêu xe Pagani Huayra cũng cho biết vì sao trong tuần trước, chiếc siêu xe triệu đô của doanh nhân 8X này lại tái xuất khá bất ngờ trên đường phố Sài thành. Minh Nhựa có thể từ chối khéo những người bạn đang tham dự Car Passion 2019 rằng do hành trình vận chuyển xe quá xa. Ngoài những bức ảnh chụp cùng siêu xe triệu đô Pagani Huayra, con gái của Minh Nhựa còn tạo dáng với một chiếc Mini Cooper do ông nội của mình hay cầm lái và một chiếc Audi. Pagani Huayra là siêu xe đắt nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Siêu phẩm Pagani Huayra mang tên "thần gió" của Minh Nhựa được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép do Mercedes-AMG sản xuất. "Trái tim" này giúp Pagani Huayra sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tuần tự 7 cấp với ly hợp đơn, nhờ đó, Pagani Huayra của Minh "Nhựa" chỉ mất khoảng 2,8 giây để có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 370 km/h. Trước 1/7/2016, giá siêu xe Pagani Huayra khi về đến Việt Nam lên đến gần 80 tỷ đồng thế nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa rõ giá của chiếc siêu xe này sẽ tăng lên bao nhiêu khi được đại gia Minh Nhựa đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính ra mức giá mà đại gia siêu xe này bán ra tại thị trường Việt Nam thì nó vẫn "khá hời". Video: Minh Nhựa trổ tài cầm lái siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ.

