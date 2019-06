Chi tiết crossover cỡ C - Renault Koleos 2020 vừa ra mắt

Hãng xe ôtô Pháp mới đây đã vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng crossover cỡ C - Renault Koleos 2020 mới. Bước sang phiên bản 2020, Renault Koleos chẳng những được cải tiến thiết kế, bổ sung động cơ mới mà còn nâng cấp về mặt công nghệ. Về thiết kế, Renault Koleos bản nâng cấp 2020 được trang bị hệ thống đèn pha Pure Vision LED tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt trước nổi bật hơn với những chi tiết mạ crôm tạo điểm nhấn, tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn và chắn bùn cải tiến. Đằng sau Renault Koleos 2020 cũng xuất hiện tấm ốp gầm và đèn phanh thứ ba dài hơn. Ngoài ra, hãng Renault cũng lắp thêm những chi tiết mạ crôm mới cho phần đuôi sau của Koleos 2020, từ đó tăng vẻ cao cấp. Hoàn thành danh sách những thay đổi cho ngoại hình của Renault Koleos 2020 phiên bản nâng cấp này là bộ vành hợp kim 2 tông màu mới, 5 chấu kép cách điệu và màu sơn ngoại thất đỏ Vintage Red. Bên trong Renault Koleos 2020, mọi thứ gần như không thay đổi so với trước. Hãng Renault chỉ làm mới nội thất bằng chất liệu mềm mại hơn và những chi tiết màu satin để tạo cảm giác sang trọng cho xe. Trên mặt táp-lô của Koleos 2020 xuất hiện màn hình cảm ứng 8,7 inch của hệ thống thông tin giải trí R-Link 2, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Ở bản cấp thấp hơn, mẫu crossover cỡ C này sẽ dùng hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Cuối cùng là những trang bị an toàn, bao gồm tính năng phát hiện người đi bộ và phanh khẩn cấp tự động mới. Những tính năng an toàn của phiên bản cũ như kiểm soát hành trình thích ứng vẫn có trên Renault Koleos 2020. Điểm nhấn cần phải nhắc đến trên Koleos 2020 chính là động cơ. Theo đó, hãng Renault đã bổ sung 2 động cơ diesel tăng áp mới cho mẫu crossover cỡ C này. Đầu tiên là động cơ Blue dCi 150 với dung tích 1,8 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Thứ hai là động cơ Blue dCi 190, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Nếu như động cơ 1,8 lít đi với hệ dẫn động cầu trước thì loại còn lại kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh All Mode 4×4-i. Hiện giá xe Renault Koleos 2020 vẫn chưa được công bố. Được biết, trong năm 2018, hãng Renault đã bán hơn 100.000 chiếc Koleos cho khách hàng toàn cầu. Mẫu xe này cũng đã từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam, tuy nhiên đến nay thương hiệu ôtô Pháp đã "biến mất" khá bí ẩn. Video: Chi tiết Renault Koleos 2020 bản nâng cấp vừa ra mắt.

