Cận cảnh Subaru Forester 2019 từ 990 triệu tại Việt Nam

Mới đây, hai phiên bản của mẫu xe Subarru Forester 2019 đã được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan về Việt Nam gồm; Forester 2.0i-S và Forester 2.0 i-L. Riêng phiên bản cao cấp nhất Subaru Forester 2.0i-S EyeSight dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 7/2019 sắp tới. Về ngoại hình, Subaru Forester 2.0i-S thế hệ mới sở hữu kích thước dài 4.625mm x rộng 1.815mm x cao 1.730mm, chiều dài cơ sở đạt 2,670mm. Khoảng sáng gầm xe 220mm, trọng lượng thân xe nặng 1,542 kg. So với phiên bản tiền nhiệm, Forester 2019 sở hữu kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở 2.669 mm, tăng 30 mm. Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED tự động điều chỉnh độ cao thấp và rửa đèn tự động, cũng như tích hợp dãy LED định vị ban ngày hiện đại, đèn sương mù LED. Với phiên bản thấp, gương chiếu hậu mạ chrome mờ khác màu thân xe giúp mang đến điểm nhấn cho phần ngoại thất thêm bắt mắt. Baga mui và cánh lướt gió tích hợp đèn hậu LED trên cao là trang bị sẵn có. Trong khi đó, đèn hậu thiết kế cách tân có phần cứng cáp sử dụng công nghệ LED cho xe. Cốp xe mở/đóng điện tiện dụng. Subaru Forester 2019 sở hữu mâm xe hợp kim kích thước 18 inch. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm đèn pha tự động, gạt mưa tự động, thanh baga trên mui xe. Cột A của Subaru Forester được tinh chỉnh cùng với cửa sổ rộng giúp tầm nhìn tốt hơn. Ngoài ra, việc đặt gương chiếu hậu trên cửa thay vì cột A cũng hạn chế điểm mù. Bên trong nội thất, Subaru Forester có thiết kế không quá bóng bẩy. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao, ghế trước chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 8 inch, tương thích Apple Car Play, các kết nối USB/AUX/Bluetooth, điều hòa tự động với cửa gió hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm. Forester 2019 mới tại Việt Nam không có cửa sổ trời, tuy nhiên xe sở hữu không gian hai hàng ghế khá rộng rãi, thể tích khoang hành lý 1.003 lít và mở rộng lên 2.155 lít khi gập hàng ghế sau với một lẫy gạt. Đây là một trong những mẫu xe có khoang chứa đồ lớn nhất phân khúc. Về trang bị an toàn, gói công nghệ EyeSight là điểm quan trọng trên Subaru Forester 2019. Các cụm camera đặt trên kính lái cũng như xung quanh xe giúp cảnh báo các tình huống va chạm có thể xảy ra, nhờ việc theo dõi các đối tượng xe đi phía trước, người đi bộ qua đường... Các trang bị an toàn khác trên xe như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình chủ động, phanh tay điện tử, camera hỗ trợ đỗ xe... Forester 2019 có thêm tính năng tự động ngắt động cơ trong 4 giây để tránh tình trạng cướp ga khi phát hiện người lái đạp ga đột ngột. Cả 2 phiên bản Forester 2019 về Việt Nam gồm 2.0i-L và 2.0i-S đều sử dụng động cơ boxer 2 lít có công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số CVT. Dẫn động bốn bánh toàn thời gian. So với thế hệ cũ, Subaru Forester 2019 yếu hơn, khi không còn được trang bị tăng áp. Nếu so sánh tính năng vận hành, rõ ràng Forester yếu hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson (3 phiên bản với sức mạnh lần lượt 155 – 177 – 184 mã lực), Mazda CX-5 (2 phiên bản mạnh 162 và 192 mã lực). Giá bán Subaru Forester 2019 cho cả 2 phiên bản tại thị trường Việt Nam lần lượt là 990 triệu và 1,088 tỷ đồng. Video: Xem Subaru Forester 2019 mới sản xuất tại Thái Lan.

