Cận cảnh Kia K7 2020 mới, tham vọng "đấu" Mercedes-Benz E-Class

Hãng xe Hàn Quốc, Kia mới đây đã chính thức vén màn mẫu sedan hạng sang cỡ trung - K7 (hay còn gọi là Cadenza ở một số thị trường) ngay trên chính quê nhà của mình. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp nhưng Kia K7 2020 mới lại sở hữu rất nhiều điểm mới so với thế hệ cũ. Đúng như các dự đoán trước đó, Kia K7 2020 sở hữu những thay đổi rất đáng ghi nhận trên cả phương diện thiết kế lẫn trang bị công nghệ đi kèm. Chính vì vậy, Kia K7 2020 được xem là một đối thủ vô cùng đáng gờm châu Âu như BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class hay Audi A6... Kia K7 2020 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được các kỹ sư thiết kế Hàn Quốc áp dụng hơi hướng mới, đơn giản và tinh tế hơn nhiều so với "người tiền nhiệm". Ở phần đầu xe, mặt ca-lăng được tái thiết kế với dấu ấn hình mũi hổ đặc trưng sắc nét hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính không còn rườm rà mà gọn gàng hơn và thêm đèn Full-Led hiện đại. Đúng với phong cách thường thấy, Kia K7 2020 vẫn sở hữu form dáng sedan lai coupe với phần mui sau được làm vát nhẹ xuống đuôi tạo cảm giác thể thao và cá tính hơn. Cụm đèn hậu trên phiên bản 2020 được thiết kế với dải đèn Led chạy xuyên suốt đuôi xe, đúng với phong cách thiết kế đèn hậu ngày nay. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang Kia K7 2020 vẫn sở hữu form dáng sedan lai coupe với phần mui sau được làm vát nhẹ xuống đuôi tạo cảm giác thể thao và cá tính hơn. Xe sở hữu cặp ống xả kép mạ chrome đặt gọn gàng hai bên hông xe. Thêm vào đó, Kia K7 2020 còn mang trong mình cặp mâm đa chấu kích thước lớn vô cùng ấn tượng. Cũng giống như ngoại thất, khi bước vào không gian nội thất, K7 2020 cũng sẽ không khiến người dùng phải thất vọng khi sở hữu không gian cabin nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy tinh tế và sang trọng. Khu vực điều khiển trung tâm được lược bỏ nhiều nút bấm phức tạp để nhường chỗ cho 2 hàng nút bằng kim loại chỉn chu. Cần số điện tử, vô-lăng 3 chấu kèm các phím chức năng, màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch, màn hình công-tơ-mét LCD, HUD, phanh tay điện tử... tất cả đều đem đến sự sang trọng cần thiết cho K7 2020. Kia trang bị trên K7 bản nâng cấp 2020 gói bổ sung an toàn hiện đại DriveWise hỗ trợ các tính năng như duy trì làn đường, kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù... Kia K7 2020 sẽ là tuỳ chọn 1 trong 4 khối động cơ bao gồm: động cơ xăng GDI 2.5L, động cơ xăng V6 3.0L, động cơ Diesel 2.2L và cuối cùng là động cơ hybrid 2,4L. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hộp số 6 cấp hoặc 8 cấp trên K7. Hãng xe Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố nhiều thông tin về sức mạnh động cơ và giá bán Kia K7 2020 trong ngày ra mắt. Dự kiến, xe sẽ đến tay khách hàng vào quý III năm nay. Video: Cận cảnh Kia K7 2020 mới trong ngày ra mắt.

