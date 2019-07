Audi A6 2019 bản 2.0L mới rẻ hơn cũ cả trăm triệu đồng

Trước khi đó phiên bản mới, mẫu xe sang Audi A6 tại Mỹ chỉ được cung cấp với động cơ xăng tăng áp kép, dung tích 3.0 lít sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Nhưng giờ đây, khách hàng đã có thêm một lựa chọn nữa, đó là động cơ xăng tăng áp TFSI 2.0 lít cho 248 mã lực và 370Nm. Mẫu xe sedan Audi A6 2019 mới được trang bị tiêu chuẩn với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD và hộp số ly hợp kép 7 cấp S tronic, xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 6,1 giây, chậm hơn 1 giây so với bản động cơ 6 xi-lanh. Ít mạnh mẽ hơn và cũng rẻ hơn, Audi A6 2.0 TFSI 2019 rõ ràng sẽ giúp mẫu sedan cỡ trung cao cấp của Audi dễ tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Giá bán của mẫu xe này chỉ còn 54.100 USD (tương đương 1,25 tỷ đồng) cho cấu hình Premium, chưa gồm phí giao hàng. Như vậy, giá xe Audi A6 2.0 TFSI 2019 rẻ hơn 4.800 USD (khoảng 111,5 triệu đồng) so với bản Audi A6 3.0T Premium 2019. Trong khi đó, phiên bản 2.0 TFSI Premium Plus với nhiều trang bị hơn sẽ có giá từ 57.800 USD (tương đương 1,34 tỷ đồng). Có giá thấp nhất nhưng mẫu xe hạng sang tầm trung A6 2.0 TFSI 2019 cơ sở vẫn có rất nhiều tính năng tiêu chuẩn đáng chú ý, ví dụ như điều hòa nhiệt độ 3 vùng, ghế trước chỉnh điện 8 hướng được bọc da, tích hợp hệ thống sưởi và dây đai an toàn chỉnh điện 4 hướng. Xe còn được trang bị hệ thống lái cải tiến, đèn pha LED, chùm chiếu sáng cao tự động, cảnh báo chệch làn và bánh xe 10 chấu 19 inch bọc trong lốp xe 4 mùa. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống định vị MMI và giao diện điện thoại thông minh Tuy nhiên, buồng lái ảo hiện đại của Audi lại là tùy chọn mất thêm tiền. Chủ sở hữu cũng có thể đặt mua thêm gói Convenience để bổ sung hệ thống hỗ trợ bên với dự đoán trước va chạm phía sau, hộp sạc không dây cho iPhone và chìa khóa thông minh. Mặt khác, gói Black Optic Package sẽ giúp cải thiện thẩm mỹ của chiếc xe sang thương hiệu Đức này với những đường viền màu đen bóng nổi bật trên các cửa sổ và lưới tản nhiệt Singleframe đặc trưng của Audi. Riêng phiên bản Premium Plus sẽ có thêm gói tùy chọn Executive Package, bổ sung điều hòa tự động 4 vùng, ghế trước thông gió, ghế sau có sưởi, đóng/mở cốp tự động điện và đèn nội thất nhiều lựa chọn màu sắc. Video: Chi tiết xe sang Audi A6 2019 phiên bản mới.

