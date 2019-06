Apple thu hồi hàng loạt MacBook Pro do pin quá nhiệt

(Kiến Thức) - Apple Inc mới đây cho biết, họ sẽ thu hồi một số lượng hạn chế các máy tính xách tay MacBook Pro 15 inch vì lỗi pin bị quá nhiệt và gây ra rủi ro về an toàn cháy nổ.

Theo thông báo của hãng điện tử Apple, các mẫu máy trong diện thu hồi được bán từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 và có thể được xác định bằng số sêri sản phẩm in trên vỏ máy.

Apple đề nghị khách hàng ngừng sử dụng các mẫu máy MacBook Pro bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết việc thu hồi không ảnh hưởng đến bất kỳ các mẫu máy hoặc máy tính xách tay Mac nào khác.

Các mẫu máy trong diện thu hồi đủ điều kiện sẽ được Apple thay pin miễn phí . Để tham gia chương trình, người dùng cần gửi máy tới các trung tâm bảo hành chính hãng hoặc ủy quyền của Apple, và có thể mất từ 1-2 tuần bảo hành.

Trước đây, Samsung Electronics Co Ltd đã phải thu hồi và tiến tới ngừng bán Galaxy Note 7, chưa đầy hai tháng kể từ khi ra mắt, sau khi điện thoại này bị các sự cố bốc cháy do nổ pin.