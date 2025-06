Xây dựng - BĐS tuần qua: Giá đất Đà Nẵng vượt 340 triệu/m²

Điều chỉnh giá đất ở Đà Nẵng, có nơi vượt 340 triệu đồng/m²

UBND TP Đà Nẵng vừa trình đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn với nhiều khu vực tăng mạnh, có nơi chạm mức hơn 340 triệu đồng/m². Động thái này nhằm đưa giá đất tiệm cận với giá thị trường và hạn chế thất thoát ngân sách từ nguồn thu đất đai.

Giá đất ở Đà Nẵng, có nơi vượt 340 triệu đồng/m²/Ảnh minh họa

Theo tờ trình, quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức tăng cao nhất, với giá đất ở đô thị tăng tới 172%, còn đất tại đường chưa đặt tên trong khu dân cư tăng 157%. Huyện Hòa Vang cũng có mức điều chỉnh đáng kể, tăng 170% đối với đất ở nông thôn và 160% với đất trong khu dân cư chưa có tên đường. Các khu vực khác ghi nhận mức tăng từ 125–156%.

Trong số gần 3.000 tuyến, đoạn đường tại đô thị đã có tên, hơn 2.000 tuyến tăng giá từ 14–50%, hơn 700 tuyến tăng từ 50–100% và khoảng 150 tuyến tăng mạnh từ 100–140%. Một số trường hợp cụ thể như đường Minh Mạng (đoạn 20m) tăng 142%, từ 24,85 triệu đồng/m² lên 60,06 triệu đồng/m²; Võ Chí Công đoạn từ cầu Khuê Đông đến Mai Đăng Chơn tăng 151%, lên 41,86 triệu đồng/m².

Đặc biệt, đường Bạch Đằng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh) được đề xuất tăng lên mức hơn 340 triệu đồng/m² – cao nhất trong bảng giá, so với mức 286 triệu đồng/m² hiện tại.

Chính quyền TP Đà Nẵng khẳng định, việc điều chỉnh là cần thiết để phản ánh đúng giá trị thực tế của đất, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các khoản thu liên quan đến đất đai.

Tân Hoàng Minh được chấp thuận thực hiện dự án 1.800 tỷ đồng tại Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách bốn doanh nghiệp được chấp thuận triển khai dự án bất động sản theo hình thức thí điểm trên địa bàn TP. Nha Trang, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh được phép đầu tư dự án tại khu vực Kho cảng Bình Tân, đường Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh Nguyên. Dự án có diện tích hơn 7.846 m² với tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Ba doanh nghiệp khác cũng được phê duyệt dự án gồm: Công ty CP XNK Lâm sản Nha Trang đầu tư 2.345 tỷ đồng tại khu đất 36 Nguyễn Chích (diện tích 14.800 m²); Công ty CP Khôi Nguyên triển khai dự án 623 tỷ đồng tại 36 Trường Sơn (3.000 m²); và Công ty CP Du lịch Hòn Một với dự án lớn nhất – 5.447 tỷ đồng trên diện tích 483.000 m² tại đảo Hòn Một. Tất cả các dự án đều khởi động từ năm 2025.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, Tân Hoàng Minh cũng gây chú ý khi đề xuất đầu tư một siêu dự án gần 4.320 ha tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), với ý tưởng phát triển khu đô thị thông minh, công nghệ cao và tổ hợp du lịch – phim trường. Sự xuất hiện trở lại của ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn – tại buổi báo cáo ý tưởng quy hoạch đã khiến dư luận quan tâm về bước chuyển mình của Tân Hoàng Minh sau giai đoạn sóng gió.

Cả nước mới hoàn thành hơn 26.000 căn nhà ở xã hội, đạt 26% kế hoạch năm 2025

Tại buổi họp báo quý II/2025 ngày 20/6, Bộ Xây dựng cho biết cả nước đã hoàn thành 26.152 căn nhà ở xã hội, đạt 26% so với mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025. Đây là kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của ngành Xây dựng, góp phần thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt khoảng 44,3%; tỷ lệ người dân đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 94,8%; lượng nước thải được thu gom đạt 18%; tổng chiều dài đường cao tốc cả nước đạt 2.268 km.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh: vận tải hàng hóa đạt gần 1.200 triệu tấn (tăng 14,6%); luân chuyển hàng hóa đạt 237 tỷ tấn.km (tăng 12,1%); vận chuyển hành khách đạt 2.255 triệu lượt (tăng 16,1%); luân chuyển hành khách đạt 125 tỷ HK.km (tăng 13,2%) so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết 201 của Quốc hội về cơ chế thí điểm phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, tập trung hoàn thiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, phân cấp - phân quyền rõ ràng giữa Trung ương và địa phương.

Bộ nhấn mạnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách an sinh nhà ở.

TP.HCM điều chỉnh quy hoạch để xây dựng lại chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tính đến tháng 6/2025, toàn thành phố đã xây dựng mới hơn 5 triệu m² sàn nhà ở, đạt 63% chỉ tiêu năm. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây chiếm 2,664 triệu m², nhà ở thương mại đạt 2,353 triệu m².

Tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, TP.HCM đã hoàn thành khoảng 33,9 triệu m² sàn nhà ở, đạt gần 85% kế hoạch giai đoạn 2021–2025. Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 23,13 m²/người.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch để xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt tại các khu vực đã được xác định trong quy hoạch. Cơ quan này sẽ đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và quy mô dân số phù hợp nhằm đảm bảo tính khả thi và thu hút nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp thông qua các cơ chế ưu đãi như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án phù hợp với pháp luật.

Về quy hoạch đô thị, TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500; rà soát, điều chỉnh hoặc xóa bỏ các quy hoạch kéo dài, kém hiệu quả; đẩy nhanh lập các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ các dự án giao thông và phát triển đô thị bền vững.

Sở cũng đang xây dựng Nghị quyết HĐND TP quy định chi tiết về quy hoạch tuyến đường sắt đô thị và khu vực TOD, nhằm thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Khởi công hai tổ hợp khách sạn - căn hộ hơn 10.000 tỷ đồng tại Vũng Tàu

Ngày 21/6, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) chính thức khởi công hai dự án căn hộ - khách sạn cao tầng tại TP. Vũng Tàu: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon, với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Đây là hai công trình cao nhất tại Vũng Tàu hiện nay, nằm trên trục đường biển Thùy Vân (Bãi Sau), hứa hẹn định hình lại diện mạo đô thị biển trong thời kỳ phát triển mới.

Khởi công hai tổ hợp khách sạn - căn hộ hơn 10.000 tỷ đồng tại Vũng Tàu

Dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích 8.189 m², gồm 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, sở hữu hơn 300 phòng khách sạn và trên 1.000 căn hộ cao cấp, do các thương hiệu quốc tế vận hành. Đặc biệt, công trình đã được vinh danh tại International Property Awards 2025 là dự án căn hộ - khách sạn hạng sang đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Tòa tháp đôi Five Star Poseidon tọa lạc trên khu đất 8.730 m², cao 43 tầng, có thiết kế “tựa sơn hướng thủy” với tầm nhìn hướng ra Hòn Bà – di sản văn hóa của Vũng Tàu. Công trình cung cấp hơn 300 phòng khách sạn và hơn 1.000 căn hộ tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp loạt tiện ích như hồ bơi vô cực, spa, gym, rooftop restaurant, ballroom, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống kỹ thuật hiện đại.

Đặc biệt, hai dự án nằm gần công viên biển Thùy Vân quy mô 19,2ha – nơi định hướng trở thành điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng khởi công hai đường hầm đi bộ xuyên biển, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao trải nghiệm du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đánh giá, đây là dự án trọng điểm góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 24-NQ/TW, đưa Bãi Sau trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế. Chính quyền cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần phát triển du lịch và kinh tế vùng.