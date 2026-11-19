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MU - Pochettino gặp khó trước Liverpool, Man City nên thay HLV hay "trảm quân"? (Clip 1 phút Bóng đá 24H) Thành tích đối đầu không thuận lợi trước Liverpool trong quá khứ khiến người hâm mộ lo ngại HLV Pochettino khó có thể giúp MU giành kết quả tốt ở trận "derby nước Anh" sắp tới (23h30, 22/11).

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Johor DT: Quyết chiến vì ngôi đầu bảng (Cúp C1 Đông Nam Á) (19h30, 19/11, vòng bảng) CAHN quyết tâm đánh bại Johor DT trên sân nhà để vươn lên dẫn đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đại diện Malaysia sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Mano Polking.

MU mua tiền đạo làm quà cho Pochettino, 4 "sao bự" lọt tầm ngắm MU đang hướng đến kỳ chuyển nhượng tháng 1 với kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công. Vangelis Pavlidis, Victor Osimhen, Ivan Toney và Serhou Guirassy là bốn cái tên lọt vào danh sách mục tiêu được Mauricio Pochettino nhắm đến.

Haaland ghi nhiều hơn Ronaldo 165 bàn ở cùng tuổi 26, lý do thực sự là gì? Tiền đạo Man City đang sở hữu những thống kê vượt trội CR7 ở cùng độ tuổi. Nhưng nếu nhìn lại những năm đầu sự nghiệp, cuộc so sánh giữa hai chân sút hàng đầu thế giới lại có một góc nhìn khác.

Pochettino gửi thông điệp đầu tiên tới MU, hứa hẹn mùa giải đặc biệt Mauricio Pochettino đã gửi lời chào đầu tiên tới người hâm mộ MU sau khi chính thức tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Argentina cam kết xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân và hướng tới những kết quả xứng đáng.

Enzo Fernandez 125 triệu bảng có đang là "tử huyệt" của Man City? Nhiều ý kiến cho rằng Enzo Fernandez có thể là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự sa sút phong độ của Man City.

Pochettino là chuyên gia đua trụ hạng, từng giúp Espanyol hạ Barca hùng mạnh của Pep HLV Pochettino sắp bước vào hành trình đưa MU khỏi nhóm xuống hạng, một trải nghiệm không mới lạ cho ông.

Nữ diễn viên phim người lớn được mời làm đại sứ, cựu vương nước Anh phải hành động gấp Leicester City quyết định chấm dứt hợp tác với nhà tài trợ áo đấu sau khi công ty này bổ nhiệm ngôi sao phim người lớn Eva Elfie làm đại sứ thương hiệu, bất chấp mối quan hệ thương mại kéo dài hơn hai năm.

Nữ MC xinh đẹp bị mạo danh, Fernandes & dàn sao Ngoại hạng Anh thành nạn nhân Nữ MC Ellie Collins, gương mặt quen thuộc của truyền hình Ngoại hạng Anh, vừa phải nhờ đến cảnh sát sau khi bị kẻ xấu đánh cắp danh tính trên WhatsApp để nhắn tin cho hàng loạt vận động viên nổi tiếng.

Pochettino khó xử vì Fernandes, điều kiện để Real bán Vinicius (Clip tin nóng bóng đá 24H) Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng tương lai của thủ quân Bruno Fernandes là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tân HLV trưởng Pochettino khi tiếp quản MU.

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