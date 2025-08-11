Hà Nội

Tin 24/7

Xã Tân Hiệp thông qua kế hoạch đầu tư công hơn 16,8 tỷ đồng

HĐND xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, đã thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng về ngân sách, đầu tư công và đặt ra mục tiêu hoàn thành các kế hoạch trong năm 2025.

Thiên Vũ

Ngày 11/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Tân Hiệp (An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tài chính và đầu tư công của địa phương. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công năm 2025 với tổng số vốn hơn 16,8 tỷ đồng.

4.jpg
Quang cảnh kỳ họp.(Ảnh Thu Oanh)

Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Hiệp đã thảo luận và thống nhất nhiều báo cáo, chương trình, kế hoạch và dự thảo nghị quyết. Cụ thể, dự toán thu ngân sách địa phương cả năm 2025 được thống nhất ở mức 30,2 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm đã thu được 18,697 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương cả năm 2025 là hơn 318,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, HĐND xã đã thống nhất tổng kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn xã Tân Hiệp là hơn 16,8 tỷ đồng. Khoản vốn này sẽ được phân bổ cho 13 công trình chuyển tiếp (hơn 14,3 tỷ đồng), 5 công trình xây dựng mới (hơn 1,5 tỷ đồng), và 900 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025) sau khi điều chỉnh, bổ sung cũng được thống nhất ở mức hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, có 9 công trình chuyển tiếp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng và 23 công trình xây dựng mới trị giá hơn 17,5 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đinh Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp, đề nghị UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 ở mức cao nhất, đồng thời sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

