"Yêu râu xanh" hiếp dâm 2 chị em trong 1 tuần bị khởi tố - Hình minh họa.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an huyện Chư Păh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thiuh (SN 1980, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 14/11, sau chầu nhậu, Thiuh đến nhà rẫy của ông T. thuộc làng Kon Sơ Lăng chơi. Tại đây, thấy chị Loan (tên đã thay đổi, SN 1993, con gái ông T.) ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối.

Thiuh lấy con dao rựa của nhà ông T. đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại với chị Loan.

Đến ngày 19/11, Thiuh tiếp tục đến nhà rẫy của ông T. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, yêu râu xanh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị Hoàn (tên đã thay đổi, SN 1986, cũng là con gái ông T.), Khi đang thực hiện hành vi đồi bại vì ông T. về phát hiện sự việc nên Thiuh bỏ chạy.

Quá bức xúc trước hành vi đồi bại của Thiuh, gia đình ông T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Thiuh. Tại cơ quan công an, Thiuh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, chị Hoàn bị bệnh tâm thần. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.