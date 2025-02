Xúc phạm tổ tuần tra, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 4/2, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt C.V.H (SN 1997, trú tại thôn Biểng, xã An Lạc, huyện Sơn Động) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng bài chửi bới, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an lập biên bản xử phạt nam thanh niên.

Trước đó, ngày 25/1, trong quá trình tham gia giao thông, khi thấy tổ tuần tra của Công an xã An Lạc đang tuần tra trên đường, H. đã bỏ chạy nên không bị kiểm tra. Sau đó, H. đã sử dụng tài khoản cá nhân Facebook mang tên "C.V.H" đăng tải bài viết xúc phạm Công an xã An Lạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Sơn Động đã phối hợp với Công an xã An Lạc xác minh, làm rõ chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "C.V.H" có hành vi đăng tải bài viết, bình luận, tin nhắn có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự Công an xã An Lạc.

Quá trình làm việc, C.V.H khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hnh vi vi phạm của C.V.H bị phạt tiền 7.500.000 đồng.