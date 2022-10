Xúc động khoảnh khắc nạn nhân khóc nức nở, ôm chặt người lính cứu hỏa

Tối 23/10, bức ảnh cô gái mặt mũi lấm lem muội khói ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở được chia sẻ trên mạng xã hội. Cô gái đó là một trong 11 nạn nhân được cứu khỏi đám cháy tại chung cư mini trong ngõ 132 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Người lính cứu hỏa trong bức ảnh là thiếu tá Nguyễn Minh Đức (SN 1983, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, PC07, Công an TP Hà Nội).

Chia sẻ về sự việc trên, thiếu tá Đức cho biết, gần 19h ngày 23/10, khi nhậ n được chỉ đạo đến chữa cháy căn hộ 6 tầng ở Cầu Giấy, anh cùng hơn 20 đồng đội lập tức tới hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đưa 11 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Kể về khoảnh khắc cắt khung sắt đưa nạn nhân ra ngoài, anh Đức cho biết: "Sau khi dùng nghiệp vụ trổ được cửa thứ 2, chúng tôi đưa được cô gái đó xuống. Khi được đưa từ tum tầng 7 đến khu vực an toàn tầng 6, cô gái bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi rất bất ngờ, theo bản năng tôi lấy tay ôm để an ủi cô ấy".

Trong cơn sợ hãi vì vừa bước qua ranh giới cái chết, nữ nạn nhân khóc nức nở nói "cháu cảm ơn các chú PCCC đã cứu cháu". "Tôi rất xúc động, vui và hạnh phúc", thiếu tá Đức chia sẻ. Sau khi an ủi để cô gái bình tĩnh, thiếu tá Đức đưa nạn nhân xuống tầng 1, nhờ nhà dân cho mượn khăn mặt để lau khô các bụi bẩn trên mặt cô gái. Rất may, cô gái không bị thương.

Thiếu tá Đức vui vẻ nói: "Tôi công tác trong ngành 19 năm, tham gia chữa cháy rất nhiều vụ rồi. Thông thường nạn nhân hoảng loạn, khi được cứu thoát đều chạy hết ra bên ngoài, đến chỗ an toàn nhất mới bình tĩnh hỏi han. Đây là lần đầu tiên có nạn nhân được cứu ôm chầm lấy mình. Lúc đó còn các đồng đội khác cũng tham gia giải cứu nhưng cô bé đó chạy lại đến ôm tôi, khiến tôi rất bất ngờ".

Thiếu tá Đức kể thêm, khi đưa các nạn nhân vụ cháy ra ngoài, anh thấy một cậu thanh niên gọi về cho gia đình, câu đầu tiên cậu nói là "bố mẹ ơi, con được cứu sống rồi, các anh PCCC đã cứu chúng con rồi!". Nghe được những lời nói đó, anh và đồng đội thấy rất vui vì đã mang lại hạnh phúc cho gia đình các nạn nhân.

Anh Đức cho rằng, việc cứu cô gái cũng như 10 nạn nhân khác không phải do công sức của mình mà là sự vào cuộc của tất cả anh em trong đội. Sau khi khống chế thành công đám cháy, các chiến sĩ tiếp tục đi lấy đầy nước cho xe chữa cháy rồi quay trở về đơn vị. Lúc 21h30, các chiến sĩ mới có thời gian ăn bữa tối.

Trước đó, khoảng 18h56 ngày 23/10/2022, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra ở ngôi nhà có tại địa chỉ như trên. Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Hình ảnh vụ cháy nhìn từ trên cao.

Ngôi nhà xảy ra cháy có 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2. Ngay sau khi đến đám cháy, nhận định có người còn mắc kẹt trong công trình, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo triển khai 1 mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy ngăn và khả năng cháy lan lên các tầng phía trên; 1 mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đã tổ chức cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.