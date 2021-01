Xem CSCĐ bồng súng, trang bị hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ VIII

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Tất cả lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội. (Ảnh Công Luận) Trung tâm Hội nghị quốc gia là nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng. Nơi đây đang đón 1.587 đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội. (Ảnh Công Luận) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021. Công an Hà Nội huy động 100% quân số bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội. (Ảnh: Báo Lao động) Các khí tài hiện đại phục vụ công tác bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh Báo Lao động) Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng. (Ảnh Công Luận) Trên tất cả các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều có lực lượng chức năng chốt chặn, tuần tra kiểm soát. (Ảnh Công Luận) Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144. (Ảnh Báo Quân đội) Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (Ảnh Công Luận) Lực lượng CSGT tiến hành xong công tác sắp xếp phương tiện sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh Công Luận) Lực lượng Binh chủng Hóa học làm nhiệm vụ tại Đại hội. (Ảnh: Báo Lao động) Chó nghiệp vụ được sử dụng bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Báo Lao động) Tất cả các lực lượng thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công trong công tác bảo vệ Đại hội XIII của Đảng; không để bị động, bất ngờ, xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. (Ảnh: Báo Lao động)

