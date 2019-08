Xe Phương Trang gây hàng loạt tai nạn khách mất vía

1. Xe khách tông nhau, 1 người chết, khoảng 27 người bị thương, khoảng 2h sáng 21/8 trên quốc lộ 1, đoạn ngay ngã tư Cầu Lùng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, xe khách biển số TP HCM của hãng xe Phương Trang chạy hướng Nha Trang đi Đà Lạt. Khi qua ngã tư Cầu Lùng, xe này đã tông vào hông ôtô giường năm biển số Phú Yên chạy trên quốc lộ 1, hướng nam - bắc. Cú tông mạnh khiến cả 2 xe văng xa khoảng 20 m, hư hỏng nặng. Phần đầu xe khách Phương Trang bị bẹp dúm. Xe khách biển số Phú Yên leo lên dải phân cách. Ông Nguyễn Văn Dần (Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa) cho biết, một hành khách nam chết tại bệnh viện, những người khác đang được điều trị ở Bệnh viện huyện Diên Khánh và Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. 2. Xe khách giường nằm Phương Trang tông đuôi xe container, phụ xe tử vong, khoảng 4h30 ngày 18/5, tài xế Nguyễn Tấn Phúc (39 tuổi, quê Long An) điều khiển xe giường nằm Phương Trang mang BS 51B-408.79 chở khoảng 40 hành khách chạy tuyến Bến xe An Sương (TP HCM) - Bến xe Đà Lạt (TP Đà Lạt) lưu thông trên QL1 hướng từ cầu Đồng Nai về TP HCM. Khi xe khách vừa qua trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bất ngờ tông vào đuôi xe container BS 51C - 766.26 đang dừng sát làn đường bên phải. Cú tông mạnh đã đẩy xe container lao về trước hơn 10 m mới dừng lại. Tai nạn làm anh Lê Hồng Đức (22 tuổi, quê Lâm Đồng) phụ xe, xe khách giường nằm Phương Trang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 3. Va chạm gây chết người, xe khách Phương Trang che biển số, khoảng 4h ngày 22/4, anh Đỗ Văn Em (47 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy biển số 60FX-1058 trên quốc lộ 1 theo hướng Dầu Giây về TP HCM. Khi đến đoạn qua xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bị xe khách Phương Trang biển số 51B-310.01 chạy phía sau tông trúng. Tai nạn khiến anh Đỗ Văn Em ngã xuống đường bị chiếc xe khách kéo lê hàng chục mét, hậu quả khiến nạn nhân chết tại chỗ, còn chiếc xe máy hư hỏng. Sau tai nạn, người của nhà xe Phương Trang lấy giấy che biển số lại rồi rời khỏi hiện trường. 4. Xe đầu kéo va chạm kinh hoàng với xe Phương Trang, hành khách hoảng loạn, khoảng 15h ngày 31/3, xe khách Phương Trang biển số TP HCM lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Bình Thuận đi TP HCM. Khi đi tới địa bàn xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), xe khách này va chạm với xe đầu kéo. Tại hiện trường, phần hông xe khách bị hư hỏng, biến dạng, kính vỡ vụn. Trong khi đó, xe đầu kéo biến dạng phần đầu. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, cầu cứu. 5. Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, xe khách Phương Trang tông gãy cột điện trước cửa quán ăn, khoảng 8h30 ngày 19/12/2018, cả 3 ô tô lưu thông cùng chiều, hướng từ Mỹ Thuận đi TP Cần Thơ. Khi đến vòng xoay, bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Sau tiếng va chạm kinh hoàng phát ra, mọi người liền chạy ra xem thì phát hiện xe khách Phương Trang đang lao lên lề đường tông gãy trụ điện phía trước một quán ăn rồi mới dừng lại. Rất may lúc xe Phương Trang tông vào thì quán vắng khách nếu không hậu quả thật khó lường. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người và hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Xem thêm: Xe khách Phương Trang gây tai nạn kinh hoàng ở TP HCM. Nguồn: ANTV.

