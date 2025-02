Xe khách lật nghiêng khiến 3 người tử vong: Bắt khẩn cấp tài xế

Chiều 8/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (SN 1985, trú ở tổ 4, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phạm Quốc Huy là tài xế điều khiển xe khách Tân Kim Chi, BKS 50H-355.47, lưu hành theo hướng Bắc – Nam, tự tông vào dải phân cách giữa đường gây tai nạn rồi lật nghiêng tại km 1269+250 trên quốc lộ 1A ở phía Bắc đèo Nại, thuộc địa phận thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu vào khoảng 1h sáng 8/2.

Vụ tai nạn đã khiến 3 hành khách đi trên xe tử vong, 7 người bị thương nặng.

Tài xế Phạm Quốc Huy

Tài xế Phạm Quốc Huy chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách từ 10 - 30 chỗ. Đáng chú ý giấy phép lái xe hạng C của ông Huy cũng đã cơ quan chức năng tước giữ có thời hạn do có hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, xe khách gây tai nạn BKS 50H-355.47 do Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBL), có trụ sở ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM làm chủ sở hữu. Công ty TNHH Tân Kim Chi, có trụ sở tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã thuê lại xe ô tô khách này thời hạn từ ngày 3/1/2025 đến 3/7/2025 để tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 1h ngày 8/2, xe khách tên Tân Kim Chi BKS 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, khi đến đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì tông vào giải phân cách, lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 27 người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách trên địa bàn gồm: Trần Thị Song Thương (SN 2003, trú tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); Trần Công Anh (SN 2001, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Đỗ Thị Kim Chi (SN 1991, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

