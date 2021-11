Xe đưa đón làm chết học sinh ở Sơn La: Tài xế chưa đủ điều kiện lái xe

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, vụ xe đưa đón làm chết học sinh xảy ra khoảng 10h15, ngày 22/11 tại Km 315+860 Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, Sơn La.

Thời điểm trên, lái xe Lò Văn Xịch (SN 1975, trú bản Mường Bon, xã Chiềng Sơ) điều khiển xe ô tô 16 chỗ mang biển số: 26B-007.01 lưu thông theo hướng thị trấn Sông Mã - Bó Sinh, trên xe chở theo 19 học sinh sau giờ tan học.

Nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình lưu thông bất ngờ cửa xe bị bung chốt rơi ra ngoài, khiến 2 em học sinh văng ra khỏi xe gồm L.Th.U. (SN 2007, trú tại bản Nà Lốc, xã Chiềng Sơ) và T.Th.N. (SN 2010, trú tại bản Phiêng Pe, xã Chiềng Sơ).

Hậu quả làm em L.Th.U. tử vong tại chỗ, em T.Th.N. bị thương nhẹ, xe ôtô hư hỏng nhẹ. Qua xác minh ban đầu xác định lái xe ô tô chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, xe ôtô còn hạn kiểm định ATKT&BVMT đến hết ngày 8/12/2021.

Cánh cửa ô tô bị rơi.

Phương tiện trên do Công ty TNHH du lịch và thương mại Phú An ký hợp đồng vận chuyển hành khách với ông Sầm Văn Hướng trú tại bản Phiêng Xa, xã Chiềng Sơ vận chuyển hành khách hằng ngày theo lộ trình: Từ xã Chiềng Sơ, Sông Mã đến trường THCS Chiềng Sơ và ngược lại.

Ban An toàn giao thông huyện Sông Mã đánh giá, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định đây là vụ tai nạn rủi do, không phải là vụ tại nạn giao thông. Hiện vụ xe đưa đón làm chết học sinh đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã điều tra làm rõ theo quy định.

