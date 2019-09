Xe Chevrolet Camaro dính líu giang hồ Cẩm Phả: Chân dung đại ca “số má“

Thông tin mới nhất liên quan đến việc xe Chevrolet Camaro nghi vi phạm giao thông và có dấu hiệu tội phạm nên bị lực lượng công an truy đuổi, ngăn chặn và một CSGT đã dùng súng AK phá cửa kính xe, ngày 13/9, một số tờ báo đưa tin, người đứng tên chiếc xe này là Trần Anh Tuấn (trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đáng chú ý, người điều khiển và ngồi trên "siêu xe" thể thao nói trên là anh em của một nhân vật có "số má" ở TP. Cẩm Phả.



Dư luận quan tâm, xe Chevrolet Camaro dính líu giang hồ Cẩm Phả, vậy tại thành phố này từng có những giang hồ cộm cán nào được cho là có “số má”?

Nhắc đến giang hồ cộm cán “nổi như cồn” một thời ở TP Cẩm Phả, người dân ở thành phố này không ai không nhắc đến bốn anh em Trần Lê Trung (tức Trung "Phương"); Trần Quốc Dũng (tức Dũng "Phương"); Trần Anh Tuấn (tức Tuấn "cùn") và Trần Hùng (Hùng Phương).

Nhiều năm trước, sau khi băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen do Nguyễn Tiến Phương (tức Phương Ninh Hột) ở Móng Cái sa lưới pháp luật, địa vị trùm giang hồ Quảng Ninh thuộc về Trần Quốc Dũng (tức Dũng Phương).

Dũng Phương oai vệ trong vai chủ doanh nghiệp, giàu có như Thạch Sùng. Tuy nhiên, ông trùm vùng than Cẩm Phả này luôn hành xử kiểu côn đồ. Do vậy, trong bốn anh em, Dũng “phương” được xem là người tàn bạo nhất trong gia đình. Bản lý lịch bất hảo của đối tượng này khiến người dân Cẩm Phả ai cũng khiếp hãi.

Khi mới 18 tuổi, Dũng Phương đã vượt biên đi Hồng Kông. Sau đó, 10 năm, Trần Quốc Dũng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Năm 2000, Dũng từng bị xử 2 năm tù treo do cùng đồng bọn phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 13/9, một số tờ báo đưa tin, người đứng tên chiếc xe này là Trần Anh Tuấn (trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Giữa năm 2007, Dũng bị bắt quả tang đánh bạc trong một nhà nghỉ tại TP Cẩm Phả. Tuy nhiên, mức án 9 tháng tù sau đó Dũng “Phương” phải nhận không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Sau đó 1 năm, khi mãn hạn tù về, Dũng thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Thái, rồi đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quốc Dũng vào năm 2011. Việc thành lập công ty chỉ để tạo vỏ bọc nhằm che giấu những hoạt động phạm pháp như: tổ chức trộm cắp than, thu mua gom trái phép than và dầu thải từ các nguồn…

Thời điểm này, Dũng Phương đã quy tụ nhiều đàn em có số má giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự, trang bị dao, kiếm, súng bắn đạn ghém... để sử dụng vào các vụ việc giải quyết tranh giành lãnh địa, mâu thuẫn hoặc đe dọa, đánh dằn mặt để ép người khác phục tùng mình.

Mọi hoạt động gây án của băng nhóm này, Dũng không trực tiếp tham gia mà luôn đứng sau chỉ đạo đàn em thực hiện nên gây khó cho lực lương công an. Mảng miếng mạnh nhất của băng nhóm này là bảo kê tranh giành than trên địa bàn Cẩm Phả. Tính từ năm 2009 đến 2013, băng nhóm do Dũng là ông trùm đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt 87 đối tượng.

Nhiều người dân TP Cẩm Phả và TP Hạ Long vẫn nhớ chuyện Dũng “Phương” bị bắt ít hôm rồi được tha.

Rạng sáng 28/8/2011, quán bar Nam Sơn ở đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, Dũng Phương cùng đám em út ngồi nhâm nhi rượu mạnh, cắn thuốc lắc cùng đám chân dài. Khi đó anh Phạm Văn T (trú tại Bãi Cháy, TP.Hạ Long) cùng bạn đi vào. T. lôi cô em gái là Phạm Thị T. đang ngồi cùng đám Dũng Phương ra ngoài, tặng mấy bạt tai, bắt phải về nhà ngay, không được đi theo đám du côn bụi đêm.

Nóng mắt, Dũng Phương nhào vào đánh anh T., đám em út cũng xông vào đấm đá anh T. túi bụi, thậm chí đánh cả người can ngăn. T. thương tích đầy mình trốn vào gầm xe ô tô, móc điện thoại gọi đàn em. Sau đó, em của T. ập đến, giương súng bắn đạn hoa cải về phía Dũng “Phương”. Trong vụ này, cả hai phía đều có người thương tích nặng.

Ngày 29/8/2011, Công an TP Hạ Long bắt Dũng “Phương” và một số đàn em của hắn, thu giữ được cả “đồ nóng” tự chế. Nhưng chỉ hơn tháng sau, người ta thấy Dũng “Phương” đã được tại ngoại.

Tối 4/6/2013, Dũng Phương đi cùng bạn gái và đám em út tới quán bar O2 ở khu vực bến Do thuộc phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh. Anh Phùng Viết Th. (SN 1986, trú tại phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) đang ngồi trong bar, nhận nhầm bạn gái của Dũng là người quen, chạy tới chào hỏi. Tuy nhiên, từng đó cũng đủ khiến Dũng Phương nổi điên, nhào vào đấm đá anh Th., khiến anh gãy ngay hai chiếc răng, mặt mũi đầy máu, ngã gục tại chỗ. Đàn em của Dũng tiếp tục vây quanh, đá, đạp túi bụi, khiến anh Th. gãy ba xương sườn, trên cơ thể còn có nhiều vết bầm giập khác.

Trần Lê Trung, tức Trung “phương” là anh cả trong gia đình cũng từng có 2 tiền án gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, vào năm 2000, Trung từng bị tuyên án 2 năm tù, đến năm 2007 lại bị tuyên án 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích khi đưa đàn em vây bắt, chém một người dân ở khu Bãi Cháy, TP.Hạ Long khiến người này bị giảm 14% sức lao động.

Em út Trần Anh Tuấn (tức Tuấn “Phương”,còn gọi Tuấn “Cùn”) có bề dày lý lịch bất hảo, nhiều tiền án nhất nhà.

Có lần, Tuấn “Phương” cầm đầu khoảng 40 đàn em, mang theo tiểu liên AK, súng Colt, dao, kiếm, tuýp sắt, tràn vào một đơn vị chuyên bóc xúc đất đá ở mỏ Mông Dương, vô cớ đánh đập nhiều người gây thương tích.

Trước đó, vào giữa năm 2007, Tuấn “Phương” đến vũ trường Hạ Long Club (TP Hạ Long) uống rượu tây, cắn thuốc lắc. Khi đã phê phê, Tuấn “Phương” nổi hứng ép hai tiếp viên ra xe ô tô, tước ngay điện thoại của họ, rồi phóng thẳng về TP Cẩm Phả. Tuấn “Phương” đưa một trong hai cô gái tội nghiệp vào nhà nghỉ, đánh đập, ép buộc phải quan hệ tình dục nhiều lần. Hôm sau cô gái trốn ra được, trình báo công an (cô gái thứ hai bị đàn em Tuấn “Phương” giở trò tương tự, khi được thả ra quá sợ hãi không dám tố cáo). Vụ này, Tuấn “Phương” thực hiện nhiều hành vi: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, song chỉ bị 4 năm tù.

Ra tù, Tuấn “Phương” lập tức mò đi đánh bạc. Số hắn thật đen, gặp đúng lúc công an đi kiểm tra, bắt quả tang. Đang khi chưa xóa án tích, phạm tội mới, lẽ ra phải bị phạt nặng vì “tái phạm nguy hiểm”, song Tuấn “Phương” chỉ bị xử 5 tháng 14 ngày tù, trả tự do tại Tòa.

Trần Hùng (35 tuổi), anh kế Tuấn, thì được giới giang hồ đánh giá là “ngoan” nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày 13/1/2014, do liên quan đến việc tranh giành lãnh địa làm ăn, Hùng đã gí súng vào đầu một công nhân dọa giết và bị lực lượng công an bắt khẩn cấp, rồi bị khởi tố về hành vi “đe dọa giết người”.

Cụ thể, vào tháng 1/2014, thấy nhóm đối tượng khác vào khu bãi thải trong khai trường mỏ than do công ty TNHH than 790 - Tổng công ty than Đông Bắc quản lý nằm trên địa bàn TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), giang hồ khét tiếng đất mỏ biệt danh Hùng “Phương” cùng đàn em của mình mang theo súng truy sát đối thủ.

Do lực lượng của Hùng “Phương” áp đảo và xả súng kinh hoàng nên nhóm đối phương bỏ chạy. Tuy nhiên, một đối tượng tên Kiên đã bị Hùng “Phương” bắt giữ và dí súng vào đầu đe dọa sẽ bắn chết nếu lần sau còn đến khu vực này.

Mâu thuẫn đánh nhau, bắt giữ và đe dọa giết người này được khởi phát từ việc Hùng “Phương” tự đến các khu thải than tổ chức trồng cây. Sau đó Hùng cho mình quyền trông coi các khu vực này nên chỉ có ai trả tiền mới được đổ đất đá. Do việc làm ăn này quá hời nên nhiều băng nhóm khác cũng muốn tranh giành.

Cũng hoạt động ở Cẩm Phả nhưng có quy mô nhỏ hơn so với nhóm của Dũng “Phương” là ổ nhóm do anh em Trần Danh Nam (ở Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả) cũng từng tác oai, tác quái một thời chuyên bảo kê cho hoạt động buôn lậu và kinh doanh trốn thuế. Các đối tượng trong nhóm phần lớn đã có tiền án, tiền sự.

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục mở các chuyên án tấn công mạnh vào giới tội phạm có tổ chức. Kết quả là đã có hàng loạt các băng ổ nhóm được tổ chức quy củ đã lộ diện và bị xử lý. Nhiều ông trùm khét tiếng đánh phải án binh bất động chưa biết khi nào sẽ hoạt động trở lại, đám đàn em đao búa vì đó mà tan dã vì rơi vào cảnh “thất nghiệp”. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn có những tên tuổi lớn, những đối tượng cộm cán vẫn âm thầm hoạt động.