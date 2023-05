Xác minh đối tượng đăng clip 2 cô gái tắm ở hồ Gươm

Ngày 17/5, vị lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ vụ clip 2 cô gái tắm ở hồ Gươm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh người đăng tải trên. Vị này cho hay: "Clip này có thể là nội dung cắt ghép để câu like do có nhiều điểm bất thường. UBND quận đang hoàn tất hồ sơ và đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông cùng Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh người đăng tải".

Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 16/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô gái tắm ở hồ Hoàn Kiếm. Bên trên bờ là thanh niên áo đen, cạnh đó có người đàn ông lớn tuổi ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá. Theo thông tin mạng xã hội, hình ảnh này ghi nhận vào sáng 16/5. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Phần lớn bày tỏ sự bức xúc và đề nghị xử lý nghiêm bởi khu vực hồ có di tích và cũng là nơi cấm bơi lội.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã nắm được thông tin sự việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đi kiểm tra, hỏi han những người hay sinh sống, làm việc và mưu sinh ven hồ, thì không ghi nhận thông tin có ai tắm ở khu vực này những ngày gần đây. Theo hình ảnh, khu vực 2 cô gái tắm trên clip ở gần Nhà hàng Thuỷ Tạ. Tuy nhiên, những ngày qua, nhân viên nhà vệ sinh và bảo vệ Bờ Hồ cũng không nhận được thông tin có người tắm trên hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, theo vị lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, khu vực này nước sâu 2m nhưng hình ảnh trên mạng cho thấy, hai cô gái đứng chỉ đến ngực. Vị lãnh đạo cho biết thêm: "Người ở ghế đá cũng không quay ra nhìn mà lại nhìn ở vị trí khác nên có thể đây là clip câu view trên mạng xã hội".