Vụ xâm hại cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An: Những câu hỏi cần được làm rõ

Vừa qua, liên quan đến vụ việc cháu bé 6 tuổi bị xâm hại tình dục, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết hiện cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Thành Trung (trú phường Lê Mao) về vụ việc của con gái anh. Hiện công an đang tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong đơn tố cáo của anh Trung, vào tối ngày 19/6/2019, vì bận công việc nên anh Nguyễn Thanh Trung trú quán tại TP Vinh, Nghệ An đã gửi con gái là Nguyễn B.T. (6 tuổi) cho bạn là Trần Thị Thùy An (SN 1998, quê Hậu Giang) trông giúp.

Chiều ngày hôm sau, bé gái kêu đau bụng, những ngày tiếp theo bé gái kêu đau rát bộ phận sinh dục, hậu môn. Anh Trung kiểm tra thì phát hiện có dịch chảy nên đã đưa con đi khám và làm đơn trình báo cơ quan Công an TP Vinh. Theo lời anh Trung, hiện Trần Thị Thùy An đã bỏ trốn khỏi TP Vinh.

Anh Trung cho biết thêm, hiện giờ cháu B.T. đã được gia đình đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị do bộ phận sinh dục và hậu môn bị nhiễm trùng, bưng mủ ở sâu phía trong.

Cũng theo anh Trung, từ lúc Công an TP Vinh làm việc với An đến nay đã được một thời gian nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Công an TP Vinh đã đưa cháu bé cùng anh Trung đến Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để giám định nhưng chưa có kết luận chính thức.

Được biết, anh Trung và Thùy An có mối quan hệ tình cảm trong vài tháng trở lại đây.

Kết quả chẩn đoán sức khỏe của cháu T. Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VPLS Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP HCM) phân tích: "Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại tinh dục sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài không chỉ cho trẻ em mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội.