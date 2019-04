Vụ thai phụ bị tra tấn đến sẩy thai: Bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ thai phụ bị tra tấn, giam giữ khiến thai nhi tử vong, công an vừa bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Minh Dũng để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nguyễn Minh Dũng (SN 1982) - kẻ chủ mưu của vụ thai phụ bị tra tấn dã man, dẫn đến sẩy thai vừa bị bắt khẩn cấp. Theo Vietnamnet, Dũng bị Công an huyện Bình Chánh, TP HCM truy lùng, bắt giữ vào đêm 22/4 khi đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở Q.Bình Tân.



Công an làm rõ, Nguyễn Minh Dũng là kẻ chủ mưu đã giam cầm thai phụ H.N.Y (SN 2001, quê Long An) hơn nửa tháng trời để hành hạ, tra tấn khiến thai nhi tử vong. Bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi và Công an đã lấy lời khai, làm rõ bản chất vụ việc.

Công an đang tiếp tục truy bắt em gái Dũng là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Trước đó, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham gia vụ tra tấn này là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh).

Đối tượng Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: Vietnamnet Chị Y bị thương tích nặng. Ảnh: Vietnamnet

Nghi can Khang chỉ có vai trò phụ, khai báo được một số thông tin nhất định. Khang thừa nhận có tham gia hành hạ, tra tấn thai phụ Y. nhưng những lúc đó có sử dụng ma tuý và theo “lệnh” của Dũng.

Công an có mời làm việc với mẹ của Dũng và Huyền, là bà Trần Thị Sương (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh). Bà này khai báo có biết việc anh em Dũng – Huyền hành hạ Y., nhưng không tham gia mà khi nạn nhân Y. bị sinh non, thai nhi tử vong thì 2 con của bà gọi bà đến mang thai nhi đi vứt bỏ.

Trong một diễn biến có liên quan, nạn nhân Y. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo đó, chị Y. ngoài việc sinh non, thai nhi tử vong khi vừa lọt lòng thì còn bị đa chấn thương, cơ thể có những dấu vết bầm, bỏng và bị gãy 1 tay.

Diễn biến điều tra, đến nay cơ quan Công an xác định, khả năng xuất phát từ chuyện vay mượn tiền bạc mà nhóm của Dũng đã giam cầm, hành hạ chị Y hơn nửa tháng trời với những chiêu thức như thời trung cổ.

Cụ thể, ngày 22/3 chị Y. đến nhà của Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để chơi nhưng đến tối muốn về thì bị anh em Dũng – Huyền không cho về. Từ đó chị Y. bị giam cầm trong ngôi nhà này.

Qua điều tra cho thấy, trong 1 tuần đầu nhóm đối tượng do Dũng cầm đầu chỉ giam cầm mà chưa hành hạ chị Y. Tiếp đó giai đoạn những ngày cuối tháng 3 thì nhóm này mới dùng dây dù trói chân tay, dùng vải bịt mặt chị Y. lại.

Anh em Dũng – Huyền và Khánh đã liên tục dùng đoạn gỗ dài 60cm để đánh đập vào các phần cơ thể chị Y. Chúng cũng liên tục dùng tay tát, đấm và dùng chân đá vào người, bụng mà từ đó khiến chị Y sinh non, thai nhi tử vong trong bụng mẹ.

Một nguồn thông tin tiết lộ, nhóm này còn dùng keo nấu chảy để nhỏ vào cơ thể và dùng 1 bình gas mini có đầu khò để dí vào tay, chân, khiến khắp cơ thể chị Y. bị bỏng nặng.

Diễn biến những ngày cuối cùng là khi chị Y. bị sinh non, thai nhi tử vong thì nghi can Huyền gọi cho mẹ, tức bà Sương đến để mang thai nhi này đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Và khi xác đình tình hình sức khoẻ thai phụ đã kiệt quệ, vào ngày 10/4 Huyền gọi cho một người bạn đến để gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chỉ khi thoát ra khỏi ngôi nhà kinh hoàng và nằm tại bệnh viện thì thai phụ Y. mới có thể liên lạc, cầu cứu gia đình. Ngay lập tức cha ruột của chị Y. đã đến cơ quan Công an tố cáo nhóm đối tượng đã hành hạ con gái của ông. Tuy nhiên lúc này anh em Dũng – Huyền đã nhanh chân bỏ trốn.

Khi khám xét ngôi nhà, Công an đã thu giữ ma tuý, nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý, các loại hung khí nguy hiểm và nhiều hung khí, vật dụng được sử dụng để hành hạ, tra tấn thai phụ 18 tuổi.