Vụ tai đường sắt thảm khốc nhất VN: Nạn nhân 77 tuổi sống cơ cực giữa SG

Giữa thời tiết nắng nóng, ngột ngạt do ô nhiễm ở Sài Gòn, trong căn nhà ẩm thấp, chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc bàn thờ người anh trai 85 tuổi vừa qua đời, bà Trần Thị Năm (bà Năm Tốt, 77 tuổi, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) nằm co ro trên chiếc ván do cảm sốt từ nhiều ngày qua.

Bà Năm Tốt, nhân chứng và là nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất Việt Nam, xảy ra 37 năm trước.