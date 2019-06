Vụ sán lúc nhúc trong suất ăn của công nhân: Mẫu cá không còn lưu trữ

Ngày 18/6, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng có buổi làm việc với Công ty TNHH An Thạnh liên quan đến vụ công nhân phát hiện bún cá cam có sán ở Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu).

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty An Thạnh cho biết thời điểm phát hiện có sán trong thức ăn công ty đã dừng toàn bộ việc cấp hơn 900 suất bún cho công nhân tại Công ty Việt Hoa và thay thế cho món khác.

Sán xuất hiện trong lát cá cam công nhân phản áng ngày 13/6.

“Qua kiểm tra toàn bộ các suất bún đơn vị đã phát hiện tổng cộng 10 tô có chứa sán chết trong lát cá cam”, người nay thông tin.

Tổ kiểm tra yêu cầu cung cấp mẫu lưu thức ăn tại thời điểm phát hiện có sán chết nhưng ông Châu Quang Anh - Giám đốc Công ty An Thạnh cho biết do mẫu thức ăn trên chỉ lưu được trong 24 giờ nên không còn.

Riêng lô cá cam đơn vị này nhập từ một công ty ở Hải Phòng lấy nguồn cá ở Hàn Quốc và đã ăn hết nên không còn mẫu cho đoàn kiểm tra.

“Thời điểm phát hiện vụ việc là 10h30 ngày 13/6. Trong khi, tổ kiểm tra đến công ty làm việc và yêu cầu có mẫu thì đã quá thời hạn nên công ty không còn”, ông Anh cho hay.

Ông Châu Quang Anh - Giám đốc Công ty An Thạnh.

Theo ông Anh, toàn bộ nguyên liệu được công ty kiểm soát theo Quy trình ISO 9001:2015 và theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.

Ông Nguyễn Tứ, Phó Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho biết, theo nguyên tắc, việc để sán tồn tại trong cá cam để chế biến suất ăn là không đúng. Tuy nhiên, do vụ việc được Công ty An Thạnh phát hiện kịp thời nên đã không gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.

“Mặc dù có ký sinh trùng (sán) trong thức năng nhưng nếu được công ty chế biến chín và kỹ thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.

Chúng tôi yêu cầu công ty rút kinh nghiệm và làm kỹ hơn khâu chế biến nhằm tránh những trường hợp tương tự.

Vụ việc trên được phía Công ty An Thạnh thông tin đầy đủ cho công nhân và các đơn vị báo chí”, ông Tứ nói.

Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải một văn bản do ông Châu Quang Anh, Giám đốc Công ty An Thạnh thông báo về việc công nhân của Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) phát hiện trong tô bún cá cam có sán.

Sau đó, phía Công ty An Thạnh đã kiểm tra toàn bộ 900 suất bún đã chia suất và phát hiện khoảng 10 lát cá trong 10 tô bún có sán trong phần thịt cá.