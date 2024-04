Vụ nổ 3 người thương vong: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo gì?

Ngày 9/4, liên quan đến vụ nổ tại khu công nghiệp ở huyện Tiên Du, UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du, các Sở Y tế; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Tiên Du và Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Công văn nêu: Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tiên Du về vụ việc khoảng trưa ngày 9/4 xảy ra vụ tai nạn lao động (nghi nổ bể ngầm khí gas) tại Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi, Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung cứu chữa cho các nạn nhân; kịp thời phân loại, cấp cứu, điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị, nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa tử vong.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sơ bộ vụ việc trước 17h ngày 9/4. Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, UBND huyện Tiên Du, Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi và các cơ quan có liên quan: Tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ người bị tai nạn; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc,… UBND huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị có liên quan cập nhật tổng thể tình hình xử lý vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong ngày 9/4.

Trước đó, khoảng 11h ngày 9/4, tại xưởng sản xuất của Công ty CP giấy Hưng Lợi đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong. Người đại diện công ty là Nguyễn Kim Tiến (35 tuổi). Nạn nhân có 3 người gồm: Anh Q.V.T (31 tuổi, ở Sơn La) – nạn nhân tử vong ; ông V.V.Q (49 tuổi, ở Lạng Sơn) và anh C.V.T (25 tuổi, ở Thanh Hóa) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ nổ 3 người thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.