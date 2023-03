Vụ DongA Bank: Ai bồi thường hơn 5.500 tỷ đồng?

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DongA Bank; chỉ đạo thuộc cấp không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 Cty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích. Ông Bình bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn nhưng Cty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình, DongA Bank phải cho Cty M&C vay 2 khoản, tổng số 146,122 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc và lãi của lô trái phiếu trên. Cáo trạng khẳng định ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền 5.518,099 tỷ đồng, do hành vi phạm tội của bị cáo này và đồng phạm gây ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc ông Khánh bồi thường thiệt hại này cho DongA Bank.