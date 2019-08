Vụ bé gái 6 tuổi tố bị xâm hại tình dục: "Họ giữ tay, con không chắp tay xin được"

Về vụ việc này hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau. Thực hư lời tố cáo của anh T. về vụ việc này đang được Công an Nghệ An xác minh, điều tra. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục theo sát diễn tiến sự việc và chuyển tới bạn đọc khi có thông tin mới nhất.

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở TP Vinh, Nghệ An, hiện nay lực lượng Công an đang điều tra, xác minh, và sẽ thông báo chính thức khi có kết quả.



Để rộng đường dư luận, chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Thành T. là người có đơn tố cáo một số đối tượng có hành vi xâm hại con gái anh.

Anh Nguyễn Thanh T. (SN 1993, trú khối phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) cho PV biết: “Thông qua mạng xã hội, tôi có quen cô Trần Thị Thúy A (SN 1998, trú tại Hậu Giang), trong 2 ngày 18 và 19/6 tôi và cô A. có thuê phòng 209 tại khách sạn để nghỉ, đến chiều 19/6 tôi có về đón con gái tôi là bé T. đi ăn kem tại đường Hồ Sỹ Dương cùng A.

Sau đó khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày tôi có cuộc điện thoại công việc, nên có gửi con gái tôi cho A. chăm cháu, tôi đi được một lúc thì cô A. cũng đưa con gái tôi lên khách sạn.

Anh T. kể lại vụ việc với PV

Tôi đi từ lúc 19 giờ 30 phút, đến 23 giờ thì quay lại đón con, khi đến thấy con gái khóc, tôi nghĩ là chuyện trẻ con khóc bình thường nên im lặng đưa cháu về nhà bà nội.



Sau đó 2 ngày, tức ngày 20/6 thì con gái tôi khóc và kêu đau bụng, tôi có gặng hỏi nhưng cháu không nói gì.

Tôi cố dỗ cháu và hỏi “Con đau ở đâu?”. Cháu chỉ vào bộ phận sinh dục và hậu môn nói rất đau. Vì cháu xa mẹ từ nhỏ, nên chỉ ở bên cạnh bố và rất thương bố, khi thấy cháu không trả lời tôi dọa cháu “Con không kể thì ba chết đây”. Lúc ấy, cháu kể và dặn tôi không được nói với ai, vì "nói ra sẽ bị mổ bụng", cháu kể xong chân tay tôi rụng rời, thật sự quá đau lòng chuyện như vậy xảy ra với con gái tôi". Anh T. cho PV báo Bảo vệ pháp luật biết.

“Ba à, hôm trước ba gửi con cho cô A. trông, khi ba đi được một lúc thì cô A. mở cửa cho một người đàn ông và một dì (cô gái – PV) nữa vào phòng... Sau đó, họ bắt con nằm xuống giường, cô A. giữ hai chân con, cô kia giữ hai tay con cho người đàn ông đó nhét vào hai viên gì màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của con. Sau đó, chú ấy làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn, con kêu khóc thì họ dọa con “Nếu không im lặng thì họ đánh chết, và họ tiếp tục làm, khi ba về con không dám kể nữa.

Ba dạy con khi ai làm hại gì con thì chắp tay xin người ta phải không ba? Khi chú đó làm hại con thì hai tay con bị các cô giữ chặt, con không chắp tay được ba ạ? Con chỉ nói là “Cháu xin chú, xin tha tội cho cháu”, thế mà chú đó vẫn không tha cho con ba à”. Ông bố trẻ đau đớn thuật lại với PV.

Cũng theo anh T., sau chuyện con bị xâm hại tình dục như thế, bộ phận sinh dục và hậu môn của bé T. bị thương tích. Gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội, Viện sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện nhi đồng TP Hồ Chí Minh, có cả xét nghiệm HIV nữa, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Được biết, ngày 28/6 anh T. đã đến Công an TP Vinh (Nghệ An) để trình báo sự việc. Sau đó, Công an có hướng dẫn anh T. đến Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An để khám và giám định thương tích, nhưng đến nay anh T. vẫn chưa biết kết quả cụ thể như thế nào?

Cũng theo lời kể của anh T. sáng 3/7 anh T. đưa cô A. lên Công an TP Vinh để làm việc, đến chiều ngày 3/7 thì cô A. gọi điện cho anh T. và nói: “Lên toàn gặp người quen cả, anh làm được gì thì làm đi”.

Tâm sự với PV anh T. cho biết, anh cưới vợ năm 2012, đến năm 2015 thì ly hôn, Hiện tại, anh đang độc thân. Cháu B.T ở với bà nội nuôi nấng từ nhỏ.

Trao đổi với PV Bảo vệ pháp luật, anh T. thừa nhận, anh với chị A.- người bị anh tố cáo làm hại bé T- có mối quan hệ tình cảm đã được 4 tháng nay…

Trong một diễn biến khác, sáng 10/8 trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tái khẳng định: "Cơ quan Công an sẽ tiếp tục làm rõ những nội dung gia đình cháu bé phản ánh, và kiên quyết xử lý nếu tài liệu chứng cứ đầy đủ, và lực lượng Công an sẽ làm đúng các quy định pháp luật".

Qua anh T. chúng tôi nhiều lần liên lạc vào số máy của Trần Thị Thúy A. nhưng đều không liên lạc được. Trưa nay, 10/8, điện thoại có một người đàn ông nghe, và nói chiều sẽ bảo A. gọi lại.