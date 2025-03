Vụ án Phúc Sơn: “Con đường”...nhận hối lộ của 5 cựu Bí thư tỉnh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 41 bị can với các tội danh khác nhau trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "Pháo") làm Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Hậu "pháo" và 5 cựu Bí thư tỉnh uỷ.

Trong số đó có 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy bị đề nghị truy tố gồm: Bà Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) cùng bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ; ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Thị Thuý Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Kết luận điều tra xác định, cuối năm 2016, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nhờ can thiệp giúp đỡ một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại phòng làm việc của bà Lan, hai bên đã trao đổi về một số dự án trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, quá hạn thực hiện, trong diện thu hồi, trong đó có dự án Chợ đầu mối huyện Vĩnh Tường (do Công ty Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư) và thỏa thuận, thống nhất việc Hậu sẽ mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để được tiếp tục triển khai dự án.

Sau đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã trao đổi với một số lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc để tạo điều kiện cho Hậu “Pháo” được tiếp tục thực hiện dự án này. Theo kết luận điều tra, ông Hậu "Pháo" đã gặp gỡ, thỏa thuận, đưa tiền cho bà Lan để nữ Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Thăng Long điều chỉnh, giao đất thực hiện Dự án Chợ đầu mối.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn từ năm 2017-2024, ông Hậu 3 lần đưa tiền cho bà Lan với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng.

Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

CQĐT cáo buộc, Phạm Văn Vọng khi đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Văn Hậu trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công gói thầu số 01, gói thầu số 03 Dự án Đê tả sông Hồng trái quy định pháp luật. Kết luận điều tra thể hiện, đầu năm 2010, mặc dù Tập đoàn Phúc Sơn không đủ năng lực kinh nghiệm để tham gia trúng thầu thi công dự án Đê tả sông Hồng nhưng ông Hậu "Pháo" đã tác động để được thực hiện dự án. Cụ thể, ông Hậu đã được ông Vọng đồng ý cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công các gói thầu của dự án theo hình thức chỉ định thầu.

Với sự giúp sức nêu trên, ông Phạm Văn Vọng hưởng lợi 2 tỷ đồng. Hành vi của ông Vọng cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngô Đức Vượng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Đối với ông Ngô Đức Vượng, vào cuối năm 2008, khi đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được tham gia thi công các gói thầu liên quan đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ông Vượng tuy không thỏa thuận trước việc nhận tiền với ông Hậu nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tác động, chỉ đạo tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu thi công các gói thầu của Dự án Trung tâm lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng bằng hình thức chỉ định thầu. Từ đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn thiện các thủ tục cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu trái quy định. Qua đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng hưởng lợi 500 triệu đồng.

Nguyễn Doãn Khánh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Đối với ông Nguyễn Doãn Khánh, vào cuối năm 2010, khi đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Khánh được Hậu "Pháo" liên hệ, đặt vấn đề tạo điều kiện để Tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu PCCR Dự án phòng chống cháy rừng.

Sau khi Hậu đề nghị, ông Khánh đã tạo điều kiện để Tập đoàn Phúc Sơn dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu gói thầu nêu trên theo hình thức chỉ định thầu trái quy định pháp luật. Qua đó, CQĐT cáo buộc, Nguyễn Doãn Khánh hưởng lợi 1,5 tỷ đồng.

Lê Viết Chữ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi, ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy) bị cáo buộc trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm trái quy định để giúp sức cho Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án Đường bờ nam sông Trà Khúc.

Cụ thể, vào cuối năm 2011, Nguyễn Văn Hậu thông qua các mối quan hệ đã gặp ông Chữ và một số lãnh đạo khác. Trong quá trình gặp gỡ, Hậu đề nghị ông Chữ tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thực hiện dự án.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ, thỏa thuận, đưa tiền cho Lê Viết Chữ và một số lãnh đạo khác để các đối tượng này lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công gói thầu số 12 dự án Đường bờ nam sông Trà Khúc.

Trong quá trình đấu thầu và thi công, ông Lê Viết Chữ bị cáo buộc nhận 6 tỷ đồng từ ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn.