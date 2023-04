Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Khởi tố 55 bị can

Thông tin mới nhất vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mở rộng điều tra vụ án, đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 55 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy .



Theo đó, Công an TP HCM khởi tố 16 vụ án và 55 bị can liên quan vụ ma túy được vận chuyển từ Pháp về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cơ quan công an đã làm rõ 7 chuyến hàng và thu giữ 51 kg ma túy tổng hợp.

Được biết, những bị can này liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam.

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 8h45 ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 04 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng. Tiến hành kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3/2023, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: Khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2023 ngày 1/4, khi phát biểu về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM nói về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong Quý I/2023, Công an TP HCM đã thu giữ khoảng 340kg ma túy các loại, chỉ tính riêng tháng 3, công an đã thu giữ hơn 174kg.

"Trong đó, vụ việc 4 tiếp viên hàng không đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam được dư luận quan tâm. Hiện nay ngành Công an đang triển khai điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, sau khi có kết quả điều tra sẽ thông báo chính thức đến người dân", Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Trước đó, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP HCM chiều 30/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có ý kiến lo ngại về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không có thể gây tiền lệ xấu vì nhiều người có thể vận chuyển ma túy và sẽ nói là vô tình, không biết, hoặc có sự thông đồng để thoát tội hình sự. Dù thủ đoạn nào thì bản chất khách quan của các vụ việc, vụ án vẫn không thay đổi. Trách nhiệm của lực lượng công an, lực lượng điều tra trong các vụ án, trong đó có án ma túy là làm rõ hành vi, diễn biến phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Dẫn chứng mới đây Công an quận Gò Vấp đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ gài ma túy vào xe và nhà một cô gái bán chó mèo cảnh rồi báo Công an để hãm hại nạn nhân, do tư thù cá nhân. Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra kỹ lưỡng minh oan cho nạn nhân và bắt đúng đối tượng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra. Khi có kết quả, phía công an sẽ thông tin.

