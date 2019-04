VKS quận 4 đang 'ráo riết' làm vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Ngày 16/4, tròn 15 ngày từ khi ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM), cơ quan điều tra vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào về vụ việc.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết: "Vụ việc vẫn đang được VKS quận 4 ráo riết làm. Hiện chưa có thông tin gì mới".

20 ngày để quyết định khởi tố hay không



Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự, thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng VKS cùng cấp hoặc Viện trưởng VKS có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng.

Như vậy, tính đến nay, đã 13 ngày từ ngày có tin tố giác hành vi của ông Linh dâm ô bé gái trong thang máy, cơ quan điều tra còn 7 ngày để ra quyết định có khởi tố vụ án hay không. Trong trường hợp vụ án có tình tiết phức tạp thì thời hạn không quá 2 tháng.

Vì sao các vụ việc tương tự nhanh khởi tố?

Mới đây, ở Hà Nội xảy ra vụ người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái trong ngõ tối. Theo đó, Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú quận Thanh Xuân) đi đi theo hai bé gái vào sâu trong ngõ rồi bất ngờ ép bé gái 11 tuổi vào tường, ghì chặt tay để thực hiện hành vi sàm sỡ nhưng bị nạn nhân gạt tay, kêu lớn.

Vụ việc xảy ra vào tối 4/4. Sau 4 ngày, hình ảnh ghi lại qua camera xuất hiện trên mạng xã hội.

Đến ngày 15/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để khởi tố Phúc để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Hay như mới đây ở Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 4/4, Lê Chính Trực (32 tuổi, trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa) lẻn vào Trường tiểu học Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường), có hành vi kéo một nữ sinh vào khu vực nhà vệ sinh rồi dâm ô.

Ngày 11/4, bảo vệ Trường tiểu học Vĩnh Trường thấy Trực nên bắt giữ, giao công an. Ngay sau đó, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trực về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 1/10/2018 ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ở xã Quảng Thành) có hành vi sờ soạng vùng nhạy cảm với 3 nữ sinh khi đến nhà ông ăn và ngủ trưa. Đến ngày 15/10, tức 14 ngày sau đó, VKS huyện Châu Đức phê chuẩn lệnh khởi tố ông Hùng về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh gây nên sự bức xúc, phẫn nộ rất lớn trong dư luận. Các chuyên gia pháp lý, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, đại biểu quốc hội cũng đều khẳng định hành vi của ông Linh là dâm ô, kiến nghị khởi tố vụ án.

Như lời của bà Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) nói: "Khởi tố vụ án là việc cấp thiết nhất để gia đình nạn nhân, dư luận thấy trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật. Chậm một ngày, sự phẫn nộ càng dâng cao".

Vụ dâm ô bé gái trong thang máy diễn ra thế nào?

Vào chiều 2/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé gái bị gã đàn ông sàm sỡ trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4.

Sự việc được camera an ninh của chung cư ghi lại vào khoảng 21h ngày 1/4. Thời điểm trên, bé gái khoảng 7 tuổi bước vào thang máy, đi sau là người đàn ông cùng một bảo vệ.

Người đàn ông này nói chuyện với nam bảo vệ sau đó dùng thẻ để bấm chọn tầng. Khi nam bảo vệ bước đi, cửa thang máy đóng thì người đàn ông hiện nguyên hình là “yêu râu xanh”.

Người này ôm bé gái vào lòng, hôn tới tấp. Sau khi cửa thang máy mở ra, bé gái hoảng sợ bỏ chạy và trượt chân suýt té.

Một nhân chứng cho biết người đàn ông ngoài 50 tuổi, không phải người dân sống tại chung cư. “Tôi thấy người đàn ông đi taxi về chung với một người bạn. Họ nói chuyện, ôm nhau rồi mới chia tay”, nhân chứng kể.

Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Sau khi thực hiện hành vi, người này nhanh chóng rời TP.HCM.

Viện trưởng VKSND TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo VKSND quận 4 thực hiện đúng quy trình tố tụng, phối hợp với Công an quận 4 lấy lời khai các bên, nhanh chóng làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh.

Lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Vào đêm 4/4, một nguồn tin của Zing.vn cho hay Công an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Bước đầu, ông Linh thừa nhận mình uống 1 chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và có hành động “nựng” bé gái.