Vĩnh Phúc: Trưởng Công an xã giải cứu cô gái có ý định tự tử

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 11h30 ngày 3/5, Công an xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, một cô gái trẻ tên D.T.H (SN 2004 ở thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn) do mâu thuẫn với gia đình nên đã leo lên ngồi ở mép mái tôn tầng 3 có ý định tự tử.

Trưởng Công an xã giải cứu cô gái có ý định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, gia đình triển khai các biện pháp giải cứu, vận động H. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng Công an xã Hương Sơn đã trực tiếp vận động, thuyết phục và đưa được cô gái trẻ vào nơi an toàn, tránh được hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hành động trên của lực lượng Công an xã Hương Sơn đã được chính quyền, quần chúng nhân dân và gia đình cháu H. ghi nhận, đánh giá cao về sự mưu trí, dũng cảm và ngày càng tin tưởng vào lực lượng Công an.