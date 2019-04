Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ có nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu công tác nước ngoài?

Hàng loạt cán bộ Vĩnh Phúc đi công tác nước ngoài sai quy định

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2012-2016 chỉ ra việc nhiều cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đi nước ngoài không đúng với chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiều cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu.

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc đã cử 430 đoàn với 1.762 lượt cán bộ với tổng số tiền chi từ ngân sách hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, có 67 lượt cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng theo các dạng du lịch, thăm thân nhân, nghỉ không lương trong thời gian này.

Thanh tra Chính phủ phát hiện một số đoàn của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc có thành phần chưa phù hợp với nội dung, chương trình hoạt động của đoàn.

Điển hình là Quyết định số 2446 năm 2013 có Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đi trong đoàn; Quyết định số 1584 năm 2013 có Chánh án TAND tỉnh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Phó Bí thư Đảng uỷ khối; Quyết định số 2979 năm 2014 đi xúc tiến đầu tư tại Nga, Đan Mạch, Hà Lan và CH Séc có Phó giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định số 1741 năm 2014 đi xúc tiến đầu tư tại Australia và New Zealand có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đáng chú ý, theo TTCP, đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Australia và New Zealand còn có 5/12 người chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.

"Các thành viên trên đều không nằm trong Ban chỉ đạo Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, nhiệm vụ công tác không phù hợp với mục đích đoàn đi", Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn phát hiện một số lãnh đạo đơn vị đi theo thư mời đích danh của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quản lý là chưa đúng với Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư ban hành năm 2012.

Trong đó, năm 2012, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, và ông Dương Văn Bổ, Trưởng phòng, đi theo thư mời của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội; ông Nguyễn Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, đi theo thư mời của Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT.

Năm 2013, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đi theo thư mời đích danh của Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ Hà Đô.

Với những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh việc thực hiện quy định về hợp tác quốc tế nói chung và cử đoàn đi nước ngoài nói riêng; tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý tương xứng với các vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng có nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu đi nước ngoài