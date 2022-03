Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn cá nhân, dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 4/3, Công an xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã phát đi thông báo khẩn tìm đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan). Đây là nghi phạm của vụ giết người và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Lý Văn Thành.

Theo thông tin ban đầu, vụ dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn xảy ra vào khoảng 19h15 phút tối 3/3, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H. trú tại thôn Chiến Thắng khiến anh H. tử vong. Sau đó nghi phạm Lý Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng Lý Văn Thành vừa thụ án 12 năm tù vì liên quan đến ma túy.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xuống hiện trường. Bước đầu điều tra cho thấy nghi phạm gây án là Lý Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã đã phát đi thông báo khẩn truy tìm nghi phạm này.

Công an xã Phương Khoan đăng ảnh chân dung nghi phạm dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn kèm thông báo, mọi công dân khi phát hiện Lý Văn Thành hoặc biết thông tin liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Công an xã Phương Khoan theo số điện thoại: 02113.696.305 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.