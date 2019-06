Vì sao xuất hiện hai kết quả giám định vụ cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi) cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng tạt a xít vợ sắp cưới đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, Đà Nẵng).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP đã tiến hành tước quân tịch, cho ra khỏi ngành đối với Nguyễn Trương Nam Hải. Đồng thời, Công an TP chỉ đạo công an địa phương khẩn trương giám định thương tật, thực hiện khởi tố, bắt tạm giam.