Vì sao nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã?

Công dân có quyền bắt khi phát hiện đối tượng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng như trong ảnh, có số CMND 020588970 được Công an TP HCM cấp ngày 11/9/2016 và hộ chiếu C3342887 đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Cá nhân, tổ chức sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 15, Cục Cảnh sát Kinh tế); địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, TP Hà Nội (SĐT: 0692321345 hoặc 0913006632).