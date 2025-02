Tuyên Quang: Xử lý tài xế mở cửa xe không đảm bảo ATGT

Theo GD&TĐ, ngày 10/2, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Công an TP Tuyên Quang đã xử lý đối với anh H.V.V vì mở cửa xe không đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 6/2/2025, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về người điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 88A-242.30 đột ngột mở cửa xe không quan sát khiến một người đi xe máy bị bất ngờ, đâm vào cửa xe và ngã.

Sau khi ghi nhận hình ảnh, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) tiến hành xác minh và mời các bên liên quan đến cơ quan công an làm việc.

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, anh H.V.V (SN 1981, trú tại Tổ dân phố Lũng Thượng, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là người điều khiển phương tiện xe ô tô con biển số 88A-242.30 đã nhận thức rõ hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn.

Cảnh sát giao thông TP Tuyên Quang đã xử lý hành vi vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người điều khiển xe ô tô khi mở cửa phương tiện cần tuân thủ quy định theo Điều 19 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Liên quan đến việc mở cửa xe, báo KTĐT đưa tin, theo nghị định 168/2024/NĐ-CP, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Mức phạt này tăng gấp 36-50 lần so với trước đây khi Nghị định 100/2019 chỉ phạt 400.000 - 600.000 đồng và không chia hai trường hợp như trên, chỉ nêu chung về hành vi mở cửa không đảm bảo an toàn giao thông.

Để hạn chế tình trạng vi phạm lỗi này, lái xe cũng như hành khách ngồi trên xe cần chú ý đảm bảo và thực hiện các thao tác mở cửa xe đúng trước khi xuống xe.

Ông Chu Văn Hà – Chuyên gia đào tạo lái xe ô tô chia sẻ, tài xế luôn cần đảm bảo cửa ô tô được khóa chặt khi đang di chuyển trên đường, tránh trường hợp cửa bật ra bất ngờ. Ngoài ra, tài xế cũng chú ý chốt khóa trẻ em để tránh tình huống người ngồi trên xe tự ý mở cửa từ bên trong.

Vị trí ngồi của tài xế có thể quan sát được tình hình giao thông xung quanh toàn bộ xe, từ đó có thể báo hiệu giúp người ngồi trên xe nhận biết được có an toàn để mở cửa xe không.

Đối với hành khách ngồi trên xe có thể nhờ tài xế quan sát tình hình giao thông hoặc hạ kính cửa sổ xuống trước khi mở cửa để có thể nắm rõ được thời điểm an toàn khi mở cửa xe. Đồng thời không nên tự ý mở cửa xe khi chưa được sự đồng ý của tài xế.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa xe giữ nắm cửa, tay ở xa mở khóa, tức là dùng tay trái để mở cửa bên phải và sử dụng tay phải để mở cửa bên trái.

Cách này buộc người ngồi trên xe phải xoay người, từ đó có thể quan sát giao thông ở phía sau xe, tránh mở cửa bất ngờ khi có xe di chuyển tới gần.

“Nên mở dần cửa xe cùng lúc đi ra khỏi xe, không nên mở toang cửa. Sau khi ra, nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn. Khi mở cửa xe cần chú ý quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu, thấy an toàn mới mở cửa” – ông Chu Văn Hà chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, hành động mở cửa thường đi cùng với việc dừng và đỗ xe. Do đó, để đảm bảo an toàn nên đỗ xe đúng quy định. Trước khi mở cửa xe, cần đánh xe vào sát mép đường bên phải chiều đi, tuyệt đối không dừng ở nơi cấm đỗ, đường giao nhau.