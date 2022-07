Tuyên Quang: Hàng loạt Facebook bị xử lý liên quan vụ chém Chủ tịch

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ, xem xét xử phạt nhiều cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo đó, liên quan đến vụ Tạ Quang Minh (33 tuổi, trú thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) cầm dao chém Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương và đuổi chém nhiều cán bộ Công an, nhiều tài khoản Facebook đã có nhiều bình luận trái chiều, có dấu hiệu xúc phạm uy tín của lực lượng chức năng.

Đối tượng Tạ Quang Minh tại cơ quan Công an.

Cụ thể, cơ quan Công an đã phát hiện các tài khoản tên: Trần Đoàn, Vũ Điều Ninh, Toàn Ngô Chí, Miên Trần... bình luận với nội dung xúc phạm Công an huyện Sơn Dương. Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với các chủ tài khoản, yêu cầu gỡ bỏ những bình luận gây ảnh hưởng xấu tới lực lượng Công an và đang củng cố hồ sơ để xử phạt.

Một bình luận xúc phạm lực lượng chức năng.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 20/7, Minh cầm dao chém vào tay ông Lại Hồng Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương. Sau đó, khi bị lực lượng chức năng khống chế, Minh tiếp tục dùng hung khí đuổi chém nhiều cán bộ công an. Ngày 22/7, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Minh (33 tuổi, trú thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về tội Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Sơn Dương đã lập biên bản Nguyễn Bá Lương (24 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về hành vi đăng thông tin sai sự thật. Khi sự việc xảy ra, Lương đã dùng điện thoại quay clip, đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Biến căng đét ở ủy ban huyện Sơn Dương, Chém cán bộ huyện nóng hổi luôn...". Qua xác minh, Công an huyện Sơn Dương xác định nội dung Lương đăng tải không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.