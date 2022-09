Tự ý tổ chức liveshow, Tuấn Hưng có thể đối diện mức phạt nào?

Liên quan vụ nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow ở ban công trên phố Hàng Khay khi chưa có giấy phép của cơ quan quản lý, UBND phường Tràng Tiền đang phối hợp với Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) củng cố hồ sơ, xem xét ra quyết định xử phạt.

Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng từng nhiều lần tổ chức hát trực tiếp tại ban công một ngôi nhà ở phố Hàng Khay. Người dân có thể tự do đứng xem buổi trình diễn mà không phải mua vé hay đóng phí. Mỗi buổi liveshow của nam ca sĩ Tuấn Hưng thu hút hàng trăm đến cả nghìn người quan tâm.

Liveshow tại gia của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi biểu diễn nghệ thuật không xin phép, tập trung đông người, không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh thì hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính, nếu không may gây hậu quả nghiêm trọng, chế tài cũng sẽ rất nghiêm khắc.

Luật sư Cường cho biết thêm, hiện nay, việc quản lý hoạt động biểu diễn được thực hiện theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2021. Điều 2 Nghị định 144 quy định: hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng...

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Để được tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật; Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh.

Theo Luật sư Cường, căn cứ vào quy mô, nội dung, chương trình của buổi biểu diễn nghệ thuật, những điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy mà cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép, cho phép và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật sao cho giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra, hạn chế những tác động tiêu cực từ hoạt động này đến cộng đồng và tạo ra một môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh cho những người thưởng thức.

Đối với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không đảm bảo về điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy thì sẽ không được hoạt động. Đặc biệt là hiện nay mặc dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên các quy định về đảm bảo an toàn nơi đông người, quy định về thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân vẫn được duy trì.

Việc biểu diễn nghệ thuật ngoài trời sẽ đòi hỏi sử dụng âm thanh công suất lớn nên có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các gia đình xung quanh.

Bởi vậy, với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên mái hiên lan can, để người dân dưới đường hò reo cổ vũ, thưởng thức có thể là hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, về phòng chống dịch bệnh và ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh. Bởi vậy việc cơ quan chức năng mời ca sĩ này đến nhắc nhở, thậm chí lập biên bản vi phạm để xử lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, về phòng chống dịch bệnh và về trật tự công cộng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Luật sư Cường bày tỏ, Tuấn Hưng là ca sĩ nổi tiếng, có nhiều người yêu mến. Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật chui, không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nam ca sĩ này. Cũng rất may mắn là buổi biểu diễn nghệ thuật tay chưa gây ra hậu quả thiệt hại gì về vật chất đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người có mặt.

Nếu không may xảy ra cháy, nổ hoặc một sự cố nào đó dẫn đến có người bị thương tích hoặc thiệt mạng thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng, trách nhiệm pháp lý sẽ không lường trước được... Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của nam ca sĩ này, đánh giá tính chất của sự việc, xác định những tác động tiêu cực đến xã hội như thế nào để xem xét cảnh cáo nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính đối với nam ca sĩ này theo quy định pháp luật.

Về chế tài xử phạt, luật sư cho biết, ca sĩ Tuấn Hưng có thể bị xem xét xử lý theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Khung hình phạt là phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn có thời hạn, tùy vào mức độ vi phạm.

Hành vi gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định này quy định hành vi "Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng" sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.