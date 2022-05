Trực tiếp: Lễ Tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022

Buổi lễ sẽ tôn vinh 106 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu. Trong đó có 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Tuổi bình quân của 106 trí thức là 63 tuổi. Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động KH&CN và công tác vận động trí thức.