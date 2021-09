TRỰC TIẾP: Dân hỏi… Chủ tịch Phan Văn Mãi trả lời về định hướng của TP.HCM sau 15/9

20h57: Ông Lê Quang Tự Do nhắc lại: TP.HCM đã thiết lập ứng dụng (app) An sinh để hỗ trợ người dân? Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: App này là giải pháp công nghệ để giải quyết nhược điểm trong thống kê. TP đề nghị trong các đợt giải ngân an sinh sắp tới, địa phương sẽ thống kê qua app để quản lý chặt chẽ. Giải pháp công nghệ này giúp thống kê đầy đủ hơn, cấp phát nhanh hơn và kiểm tra việc trùng, sót người cần hỗ trợ. 20h55: Ông Lê Quang Tự Do: Có người dân cho rằng có thể một số nơi hỗ trợ sai người. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Thời gian qua, TP đã xử lý một số nơi phát sai nhưng cũng có trường hợp do thống kê tại cơ sở còn sót. Thành phố thống nhất trường hợp nào người dân gặp khó khăn thì phường, xã phải lập danh sách để sớm hỗ trợ. Không để bất cứ ai thiếu đói là mục tiêu của chính quyền TP. Nhưng với TP hơn 10 triệu dân thì sự bao quát chưa đầy đủ. Thay mặt lãnh đạo TP, chúng tôi xin nhận khuyết điểm với bà con. Trường hợp bà con chưa được thống kê thì liên hệ với chính quyền địa phương để thông báo và thống kê trong danh sách. 20h50: MC Quyền Linh: Người dân đặt nhiều câu hỏi về an sinh xã hội và chờ sự trả lời của chính quyền thành phố. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Trước đây khi tình hình khó khăn, thành phố có Nghị quyết 09 của HĐND để hỗ trợ cho một nhóm đối tượng. Sau đó thấy chưa đủ nên mới ra thêm gói thứ 2, đối tượng có mở ra nhưng chưa đủ về đối tượng và số lượng. Quan điểm của lãnh đạo thành phố, tất cả người dân đang bị kẹt ở thành phố do dịch, không về quê được, ai mất việc, không có thu nhập, khó khăn thì là đối tượng được hỗ trợ. Ban đầu, chúng tôi xác định hỗ trợ theo người. Đợt 2 làm theo hộ nên có sự chênh lệch dẫn đến người dân thắc mắc. Thật ra gói 1,5 triệu/người trước đây hay 1,5 triệu/hộ trong đợt 2 cũng chưa đủ, chỉ giúp được một phần. Thành phố cũng có một chương trình hỗ trợ gạo 15kg/tháng và một túi quà an sinh để giúp người dân vượt qua khó khăn. Hôm nay chúng tôi cũng muốn nói đến sự chia sẻ của đồng bào cả nước gửi hàng hóa đến người dân thành phố, sự đùm bọc giữa người dân thành phố, tôi rất trân quý và xin cảm ơn tấm lòng của bà con cả nước cũng như sự chia sẻ, đùm bọc của bà con thành phố. Nếu tình hình dịch còn kéo dài, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ. Hiện chúng tôi đang xây dựng chính sách sau 15/9, sẽ có mức hỗ trợ theo người, dịch còn phức tạp đến đâu sẽ hỗ trợ đến đó. MC Quyền Linh: Ông có thể nói gói hỗ trợ đã phát được bao nhiêu? Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Đến thời điểm này, ngân sách thành phố đã chi gần 4.800 tỷ đồng, số tiền vận động xã hội hóa khoảng 1.200 tỷ. Như vậy, tổng 2 nguồn khoảng 6.000 tỷ, chưa kể thành phố đã phát trên 1,6 triệu túi an sinh lương thực, thực phẩm và hiện các địa phương đang phát 14.000 tấn gạo cho người dân. Trong thời gian tới sẽ có các hình thức hỗ trợ một số tiền mặt hàng tháng cho mỗi người, còn mức bao nhiêu đang cân đối khả năng ngân sách, gạo 15kg/người/tháng, túi an sinh, vận động tiền nhà trọ, tiền điện nước để giảm chi phí cho người dân. 20h45: Ông Lê Quang Tự Do: Như ông Mãi trả lời, từ nay đến 15/9, ở vùng xanh được đi chợ một lần, có bạn hỏi chợ đã được mở lại chưa thưa ông? Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Từ nay đến 15/9, chúng tôi chưa mở chợ lại nhưng sẽ hình thành 2 điểm trung chuyển hàng hóa, chủ yếu là lương thực, thực phẩm ở hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Từ đó, bằng các hệ thống vận chuyển an toàn đưa đến các siêu thị trong thành phố, phục vụ cho việc cung ứng hàng hóa. Từ nay cho đến 15/9, ở vùng xanh, chúng tôi sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về. Sẽ có một số địa bàn vùng xanh được mở dịch vụ này. Sau 15/9, tình hình nếu chuyển biến tốt, khi đó sẽ mở ra nhiều hoạt động, những ngành nghề an toàn. Thời điểm nào được mở sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch. Dự kiến ví như các hoạt động thương mại điện tử, các đơn vị vận tải, các hoạt động sản xuất trang thiết bị cho ngành y tế, lương thực, thực phẩm, cửa hàng xăng dầu ga… nếu quản được người tham gia an toàn, hoạt động an toàn sẽ mở dần ra sau 15/9.

20h35:

MC Quyền Linh: Người dân đặt câu hỏi về việc tiêm vắc xin mũi 2 và mong muốn thành phố chích vắc xin mũi 2 cho người dân để được đi làm?

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Ở đây có 2 ý. Thứ nhất, tiêm vắc xin của thành phố. Được sự chia sẻ của thế giới, Trung ương, thành phố được ưu tiêm cung cấp nguồn vắc xin cho người dân. Đến giờ này, thành phố đã tiêm vắc xin mũi 1 cho 82% người dân từ 18 tuổi trở lên, 6 triệu 3 người tiêm mũi 1, trên 500 nghìn người tiêm mũi 2. Thành phố sẽ cố gắng đến 15/9, tiêm trên 90% người dân từ 18 tuổi trở lên mũi 1 và ai đến kỳ tiêm mũi 2 sẽ cơ bản tiêm hết. Tỷ lệ tiêm vắc xin của thành phố ở mức cao.

Nếu tiêm mũi 2 có được tự do tham gia các hoạt động hay không? Như tôi nói chúng ta đang sống trong điều kiện có dịch, cho nên mọi sinh hoạt sản xuất cũng diễn ra có điều kiện để các hoạt động sinh hoạt, sản xuất. Để tiêm vắc xin, trong người có kháng thể đó là một điều kiện và còn có những điều kiện khác như tuân thủ 5K, không tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc gần. Cho nên được tiêm vắc xin 2 mũi có kháng thể không có nghĩa là chúng ta không bị nhiễm, vẫn phải tuân thủ, hình thành thói quen mới để hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, tiêm 2 mũi vắc xin không phải an toàn tuyệt đối.